港报社评：立会讨论版权，流会因祸得福--信报12月10日

立法会会议因人数不足而流会，通常被批评为浪费资源，然而昨日的流会，情况比较特殊，因为关乎恢复二读辩论《2014年版权（修订）条例草案》，客观效果反而是利多于弊，容许议员和社会人士有更多时间作好准备，清楚了解草案的内容，以免糊里糊涂支持或反对。

俗称「网络二十三条」的版权条例要恢复二读，网民反应相当激烈，关注团体「键盘战线」扬言在立法会外举行集会，多个伞后团体与抗争组织亦表态参加。立法会昨日明显加强保安，门外架设铁栏严阵以待，警方亦派员戒备，但晚上仍发生近示威区一个垃圾桶起火爆炸的事件。然而，随着部分政党「策略性缺席」，加上有些议员不知所终，流会毕竟可为一众议员和公众人士带来更多的时间消化条例草案。

根据《苹果日报》对议员所作的抽样测试，虽然全部议员表明心底已有投票立场，但大部分对条文一知半解，有人自以为了解，却未能厘清刑事与民事责任的界线。该篇报道的标题可谓各打五十大板，直指不了解草案的议员是「盲撑盲反」。既然如此，立法会流会反而可以让一众代议士弄明白他们到底赞成或反对什么，不是因祸得福吗？

准备在审议版权条例之时「拉布」的人民力量陈志全表示，乐见立法会流会，有利拖延审议草案，若多一次流会，有机会在农历年前，仍未能完成审议程序。陈志全又说，主席曾钰成在星期一才批准议员提出的修订内容，没有足够时间准备，相信有部分议员连草案的基本概念都不懂，流会能让社会及议员有更多时间讨论及了解草案内容。

按照《苹果日报》的测试结果，十四名来自各党派及界别的议员之中，八人直言不知网上直播打机、或以各种应用程式网上直播翻唱作品，会否触犯草案条文。无论是泛民阵营抑或是建制派，似乎对于网民视之为洪水猛兽的条例仍然处于混混沌沌的状态，试问怎能以代议士的角色为民众争取最大的利益?为各方持份者取得最适切的平衡？提出点算人数导致流会的公民党陈家洛认为，现在不是适当时候二读，希望流会换取更多讨论时间。

讨论什么呢？当然是讨论保障原创者版权之余，如何让网民释除疑虑，以免有人由于二次创作之类的恶搞行为误堕法网。虽然政府声称，条例草案建议在现有的六十多项版权豁免之外，新增多项明文豁免，包括戏仿、讽刺、营造滑稽和模仿、评论时事和引用等等，明确免除民事和刑事责任，但网民依旧担心「魔鬼在细节中」，质疑执法者有权绕过版权拥有人提出控告。关于此等质疑，不管政府还是议员，皆有责任向公众清楚交代，立法会不应该在不问是非、只问立场的情况之下「盲撑盲反」。

商务及经济发展局局长苏锦梁昨日在本报撰文指出，条例草案不会收窄表达自由，不会影响现时版权豁免，亦不会针对互联网和社交平台的日常行为，相反，条例草案进一步保障使用者的表达和言论自由。苏锦梁期望大家能理性、客观分析条例草案的优劣，不要因网上一些误传而忽视条例草案可以为香港及各方持份者带来的好处。他承诺条例草案通过后，会开展新一轮检讨，处理各方关注的议题，紧贴国际形势，持续完善制度，不再「追落后」。

有人认为，民间反对声音炽热，源于社会对政府不信任，政治气候引起网民不必要恐惧。不信任政府会否又导致有人求助于「外国势力」？看来不会，因为国际形势的主流意见是保障版权，尤其是美国作为版权大国，往往要求外国停止侵犯其诸多版权。无论香港民间怎样不信任政府，最理想的做法始终是摆事实讲道理，让人不被侵犯地原创，让人无拘无束地二创（法例只针对盗取他人心血结晶以牟商业私利的无耻之徒），创意事业才可以百花齐放。（完）

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