港报社评：杜叶锡恩辞世，成就遗爱香江--明报12月10日

对于杜叶锡恩辞世，新一代或许感受不多，仅视为一名政治取态保守的过气政治人物离去而已。不过，对40岁以上的人而言，杜叶锡恩在殖民地政府年代代表的是公义、民主等象征，特别是当时基层和弱势社群备受忽略，甚至饱遭欺压，她却不畏权势，抱打不平，挺身为民请命，推动社会变革，使人记忆深刻。另外，殖民地政府成立廉政公署肃贪倡廉，使香港成为较公平合理的社会，杜叶锡恩在其中担当了促进角色。杜叶锡恩对她热爱的这片土地，作出过不可磨灭的贡献；她的离去，牵动老一辈市民的追思和怀念。

英人身分独一无二，抱打不平挺身为民

上世纪60、70年代，殖民地政府对香港社会严加控制，即使是压力团体，从民间到官方都视为异端。当时，叶锡恩还未与杜学魁结婚，不过两人志同道合，在基层市民聚居的观塘办学校，并积极参与社会活动。1966年的天星小轮加价事件，叶锡恩就走到最前头，收集到数以万计市民反对，并与领头的青年等人互动。

另外，当时社会贪污腐败成风，善良市民饱受恶势力和警方欺压，事态牵涉许多人的切身利益，特别是当时的警队兵贼难分，打贪即是打破他们的饭碗，或会招来打压，但是叶锡恩敢于冒险犯难，在本港甚至到伦敦推动反贪污部门脱离警队。后来，港督麦理浩成立廉政公署专门肃贪，与叶锡恩的推动有很大关系。

杜叶锡恩担任市政局议员约30年，她善用议员身分，坚持接见市民，处理对政府部门的投诉。当时，政府官员见到个案与叶锡恩有关都不敢怠慢，体现她扞卫基层和弱势社群利益而挑战政府的勇气。另外，那时的市政局议员是唯一开放选举的政治职位，杜叶锡恩藉着这个平台推动民主政制，可是殖民地政府不肯放权，成果有限，最多只能靠她躬亲力行，在社会上撒下民主种子。民主派阵营有多位参政至位居立法会议员的人士，就是受到叶锡恩感召或协助扶持的结果，他们之中已有人因为年龄渐长而退居二线了。

杜叶锡恩为基层打拼的年代，即使压力团体也被认为「搞搞震」、「扰乱人心」，她却按自己方式纵横政界和社会活动，与英国人身分有莫大关系。当时，殖民地政府对她跟监不在话下，但由于叶锡恩是英国人，与英国政坛有联系，殖民地政府不敢对她妄加打压，而是在政治上不让她更上层楼，例如不委任为立法局议员等。不过，在政治权力由殖民地政府一把抓的年代，叶锡恩算是异数，不仅无损其影响力，反而使她有更多机会发光发热。

晚年的杜叶锡恩，在政治上被认为趋向保守，继而发展至与民主派格格不入。熟识叶的人说，她在1992年，末代港督彭定康来港任职之后转趋保守，原因是她认为鸦片战争不道德，英国把香港列作殖民地也是错误的；她在港为基层市民服务，基本上是出于一种赎罪心理，而香港回归中国之前5年，彭定康来港搞非殖民化，按叶锡恩的认知是彭定康不仅会拆毁原先中英商议好的过渡安排，以英国在其他国家撤退前搞非殖民化的往绩，她认为会在香港留下一些负面因素，其后产生不良影响。不过，当时的民主派与彭定康联成一气，叶锡恩的「忧港论」没有太大市场。

杜叶锡恩的政治取态，最后与民主派分道扬镳，随着她的辞世，是非曲直俱往矣！有一点可以肯定是，即使不同意叶锡恩的「忧港论」，但是大家都不会怀疑她的动机，更加不会认为她取态转变有私心，或为牟取政治利益。这么说，是因为叶锡恩数十年往绩予人的信心。事实上，回归之后，她除了做过一年临时立法会议员，协助香港平稳过渡，却看不到她得到什么利益。因此，叶锡恩的无私，可以肯定。

从政风格抚今追昔，杜叶锡恩值得参照

另外，杜叶锡恩认为民主需要包容和妥协，近年她甚至说过「若你不能妥协，就不要沾手政治」。叶锡恩的从政生涯，大多数时间独立特行，不过在数十年来的包容和妥协，她取得备受肯定的成就。在专权独裁的殖民地政府年代，叶锡恩冲击体制，推动进步，取得成果，主要是她着眼解决问题，知道妥协就可以达至成果。这对现在的政治生态有对照作用。目前政界掀起歪风，有议员以事事破坏为尚，以拖垮问题的解决为荣；试看昨日立法会流会，有议员不讳言视为乐事。目前立法会缺乏包容、以我为尊，完全排拒不同意见的取态和做法，已经成为议事堂的梦魇，竟然有议员对议会乱象乐在其中；可以预见的是，若他们这样继续搞下去，从政取得的成就，肯定不可能与叶锡恩比肩。（完）

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