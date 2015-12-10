港报社评：恶意制造“流会”，反对派议员必受谴责--文汇报12月10日

昨天立法会原定二读审议版权条例修订，反对派议员多次提出点算人数，最终因在席议员不足法定人数而流会。反对派议员事后还得意洋洋地说，这是他们的策略，希望以时间换取空间，迫使政府向其让步。反对派议员使用这种伎俩来拖延立法会审议进程，不仅浪费议会宝贵时间，更是罔顾社会福祉，延误社会发展，这种行为必须受到谴责。广大市民更要认清他们的真面目，在未来的立法会选举中，要用选票对这些为一己之利而破坏议会正常运作、损害香港社会发展的政客坚决说「不」。

在昨天立法会大会上，一些反对派议员多次提出要点算出席人数，在短短的两个多小时内，召集议员返回议事厅的钟声，鸣响5次之多，单是等候议员返回会议厅，已花了约1小时5分钟，占用了一半的会议时间，最终因在席议员人数不够法定数量而被迫流会，导致需要审议的《2014年版权（修订）条例草案》无法正常展开二读，不得不推到下周三进行。

策动这一幕的反对派议员不打自招地声称：这就是他们采取的新策略，目的就是迫使政府一定要接受他们提出的修订，按其意志去行事；否则，他们就要继续玩弄这些花招，虚耗议会宝贵时间。由于明年是四年一度的立法会选举年，反对派正在利用各种议题大做文章。此次制造流会，一来是企图「拖死」版权条例的修订；二是企图令促进香港长远发展的法案和港珠澳大桥、高铁等重大工程的拨款申请难以通过，不惜损害香港社会长远利益。

众所周知，知识产权和创意产业需要有与时俱进的法律保护，才能得到健康发展。版权条例修订对于香港发展创意和创新科技产业非常重要，有关的谘询和立法工作，早在多年前就开始启动，政府广泛征询了社会各界的意见后才提出有关修订，在保护知识产权和确保言论自由及创意方面，得到了较好的平衡。世界不少国家的政府、商会、企业界都希望香港早日通过修订，以便能够与香港的相关产业开展进一步的合作。

可以说，有关的条例修订越早通过，越有利于扩展香港创意产业发展的空间。当然，对于该条例修订中所涉及到的一些意见分歧，议员们大可在审议过程中，加强与政府和社会各界的沟通协调，争取达成共识。而不应像反对派议员那样玩弄手段、拖延进程、阻挠审议。否则，对香港社会长远的利益和市民福祉造成严重损害，必将受到广大市民和社会舆论的强烈批评及谴责。

近年来，由于反对派议员的刻意操弄，立法会流会事件不断出现，本届立法会至今就发生了十多次。对立法会会议而言，恶意的拖延不仅是对纳税人金钱的浪费，对议员宝贵时光的损耗，更是对香港社会发展进程的严重阻挠。立法会有必要检讨现行的《议事规则》，需要建立有效的机制来防止对规则的滥用。广大市民也要呼吁议员们应以香港社会的长远利益为依归，全心全意把会开好，履行好议员职责。（完）

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