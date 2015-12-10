版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 09:33 BJT

宏源期货：大连铁矿石期货空头格局未改，保持偏空思路

以下内容节选自12月10日的《期货日报》：

铁矿石1605合约下行趋势较为明显，均线空头排列。布林通道开口向下，布林中轨走势陡峭，且通道开口仍在放大之中。从趋势指标看，下行趋势尚未结束。铁矿石价格屡创新低，K线下方没有可见的有效支撑位，当前成交重心距离布林下轨仍有空间，继续走低概率较大。

　　MACD柱状线开始收敛，表明空头动能有所减弱。随着走势趋缓，快线有望测试慢线压力，即便形成金叉，也不构成强烈买入信号。RSI走势出现企稳迹象，预示着铁矿石价格将暂时告别急跌行情。当前，空头格局没有改变，只是价格下行速度将减缓，应保持偏空思路。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐