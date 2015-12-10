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货币新闻 | 2015年 12月 10日 星期四 10:06 BJT

芝加哥期市：玉米连续第三日上涨，未受美国农业部利空预期影响

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 489.75 0.00 +0.00% +1.45% 495.98 53

CBOT玉米 375.00 1.25 +0.33% +0.54% 375.73 57

CBOT大豆 876.00 -0.75 -0.09% -0.71% 873.29 44

CBOT稻米 $11.01 $0.00 +0.00% +1.20% $11.86 28

美国原油 $37.45 $0.29 +0.78% -0.16% $42.12 27

汇率

欧元/美元 $1.102 $0.012 +1.12% +1.66%

美元/澳元 0.731 0.009 +1.29% +0.58%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/徐文焰；审校 许娜/戴素萍)

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