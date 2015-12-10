芝加哥期市：玉米连续第三日上涨，未受美国农业部利空预期影响

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 489.75 0.00 +0.00% +1.45% 495.98 53
CBOT玉米 375.00 1.25 +0.33% +0.54% 375.73 57
CBOT大豆 876.00 -0.75 -0.09% -0.71% 873.29 44
CBOT稻米 $11.01 $0.00 +0.00% +1.20% $11.86 28
美国原油 $37.45 $0.29 +0.78% -0.16% $42.12 27
汇率
欧元/美元 $1.102 $0.012 +1.12% +1.66%
美元/澳元 0.731 0.009 +1.29% +0.58%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/徐文焰；审校 许娜/戴素萍)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元