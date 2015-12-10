中国货币市场：七天回购利率略涨但流动性依旧宽松，年内预期稳定

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
路透上海12月10日 - 中国银行间市场周四主要回购利率中，隔夜持稳七天略涨。整体来看，市场流动性依旧宽松，除跨年资金供给相对稍少外，较短期品种供给充裕。
交易员称，即使人民币面临贬值压力，考虑到存款准备金率仍有较大下调空间，机构对年底前资金面预期仍十分稳定；惟融资需求不减，抑制资金价格向下动能。
北京一银行交易员表示，“隔夜、七天都挺松的，跨年需求多，出的不是很多。”
她进一步解释说，目前市场成交绝大多数为隔夜和七天，稍长期限占比非常有限，因此跨年供略小于求，也不意味着资金有紧的预期。
今日央行公开市场进行了200亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。据此计算，本周转为净回笼500亿元。
上海一券商交易员指出，对以信用债为质押借跨年资金的机构来说，虽然资金充裕，但出资者要因此增加年末风险资产，成交价格在加权基础上加点现象十分普遍。
交易员并认为，从此前IPO重启资金面的淡定表现来看，将要开始的新一批IPO，亦无需担忧。
A股新一批10家首次公开发行(IPO)新股中，除一家将于本周五(11日)网上申购外，其余九家网上申购均集中于下周一(14日)。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7711 1.7759 -0.48
七天 2.3349 2.2879 +4.70
14天 2.6198 2.6143 +0.55
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8700 1.6250 +124.50
七天 2.7600 2.4100 +35.00
14天 2.5000 2.4800 +2.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00
七天 2.4000 2.3500 +5.00
14天 2.6900 2.6800 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.7890 1.7890 +0.00
七天 2.2970 2.2940 +0.30
三个月 3.0460 3.0470 -0.10
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元