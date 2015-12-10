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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 12:33 BJT

中国货币市场：七天回购利率略涨但流动性依旧宽松，年内预期稳定

路透上海12月10日 - 中国银行间市场周四主要回购利率中，隔夜持稳七天略涨。整体来看，市场流动性依旧宽松，除跨年资金供给相对稍少外，较短期品种供给充裕。

交易员称，即使人民币面临贬值压力，考虑到存款准备金率仍有较大下调空间，机构对年底前资金面预期仍十分稳定；惟融资需求不减，抑制资金价格向下动能。

北京一银行交易员表示，“隔夜、七天都挺松的，跨年需求多，出的不是很多。”

她进一步解释说，目前市场成交绝大多数为隔夜和七天，稍长期限占比非常有限，因此跨年供略小于求，也不意味着资金有紧的预期。

今日央行公开市场进行了200亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。据此计算，本周转为净回笼500亿元。

上海一券商交易员指出，对以信用债为质押借跨年资金的机构来说，虽然资金充裕，但出资者要因此增加年末风险资产，成交价格在加权基础上加点现象十分普遍。

交易员并认为，从此前IPO重启资金面的淡定表现来看，将要开始的新一批IPO，亦无需担忧。

A股新一批10家首次公开发行(IPO)新股中，除一家将于本周五(11日)网上申购外，其余九家网上申购均集中于下周一(14日)。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7711 1.7759 -0.48

七天 2.3349 2.2879 +4.70

14天 2.6198 2.6143 +0.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8700 1.6250 +124.50

七天 2.7600 2.4100 +35.00

14天 2.5000 2.4800 +2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.4000 2.3500 +5.00

14天 2.6900 2.6800 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7890 1.7890 +0.00

七天 2.2970 2.2940 +0.30

三个月 3.0460 3.0470 -0.10

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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