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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 10:36 BJT

台湾股市：盘中跌至逾两个月低点，市场交投谨慎

台湾11月出口降幅大于预期，弱化了该贸易依赖型经济体能够在最后一季实现增长、摆脱第三季陷入衰退的希望。

截至0206GMT，台湾加权股价指数 跌0.5%至8,191.12点。前一交易日收降1.4%。

电子类指数 跌0.3%，金融保险类股 跌0.8%。

交投活跃个股方面，中信金 下跌近1%，联华电子 跌1.3%。(完)

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