韩国金融市场：韩股持平而韩元上涨，韩国央行维持利率不变

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
外资早盘在韩股主板净卖出1,065亿韩元(9,065万美元)股票，有连续第七日卖超韩股之势。
韩元兑美元 上涨，隔夜美元指数 下滑。
韩国央行的利率决定亦起到支撑韩元的作用，不过韩元涨势受到围绕美联储政策决定的谨慎情绪限制。
韩元兑美元 涨0.3%，报1,175.6。
三年期韩国公债期货12月合约 报109.33，持平于昨日收盘位。
0150GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,175.6 1,179.3
日圆/韩元 9.6685/734 9.7238
韩国公债期货 * 109.33 109.33
韩国综合股价指数 1,947.76 1,948.24
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/刘秀红/白云; 审校 戴素萍/李婷仪/王兴亚)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元