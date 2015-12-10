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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 10:42 BJT

韩国金融市场：韩股持平而韩元上涨，韩国央行维持利率不变

外资早盘在韩股主板净卖出1,065亿韩元(9,065万美元)股票，有连续第七日卖超韩股之势。

韩元兑美元 上涨，隔夜美元指数 下滑。

韩国央行的利率决定亦起到支撑韩元的作用，不过韩元涨势受到围绕美联储政策决定的谨慎情绪限制。

韩元兑美元 涨0.3%，报1,175.6。

三年期韩国公债期货12月合约 报109.33，持平于昨日收盘位。

0150GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,175.6 1,179.3

日圆/韩元 9.6685/734 9.7238

韩国公债期货 * 109.33 109.33

韩国综合股价指数 1,947.76 1,948.24

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/刘秀红/白云; 审校 戴素萍/李婷仪/王兴亚)

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