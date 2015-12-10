更正-香港个股：灵宝黄金大股东国有资产公司可能出售部分持股，复牌股价涨

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
(标题与内文有误，应为出售“部分”而非“全部”持股)
路透香港12月10日 - 中国河南省黄金生产商--灵宝黄金股份有限公司 公布大股东灵宝市国有资产经营公司可能出售其部分持股后，周四复牌股价走高。
灵宝黄金周三晚间于联交所的声明称，持有该公司约2.97亿股非流通股份的灵宝市国有资产可能会向深圳达仁投资管理股份有限公司和成都天鑫洋金业有限责任公司出售部分持股，买卖双方已订立意向书，惟尚未订具约束力的协议。
公司并称，该可能交易需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
该股今早复牌一度冲高31%，触及2.14港元的逾五个月高位后回落。香港时间10:35，报1.79港元，升9.82%；大市恒生指数 则升0.02%。
灵宝黄金于2006年在香港H股上市，大股东为灵宝市国有资产公司，其他主要股东包括惠邦投资发展、山南万来鑫投资、河南轩瑞产业等等。
该公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铜箔和硫酸，截至2014年底拥有矿权54个，总黄金储量及资源量182.43吨，矿权分布于河南、新疆、内蒙古、甘肃、江西以及中亚国家吉尔吉斯。
受累于金价下滑，灵宝黄金今年1-9月按中国会计准则的净亏损1.14亿元人民币，去年同期则为净利1,925万元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
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