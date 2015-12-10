更正-香港个股：灵宝黄金大股东国有资产公司可能出售部分持股，复牌股价涨

《汇市解析》--技术面及价位预测

美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。