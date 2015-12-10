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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 10:45 BJT

《汇市简讯》澳元/美元脱离高位，市场消化澳洲就业数据表现

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* 澳元/美元因澳洲数就业数据而攀抵0.7335高位后，目前跌落0.7300

* 有人怀疑优于预期的就业数据准确性

* 但市场偏向短线，要等数据修正还得等上长达一个月的时间

* 关键支撑在0.7240/50，就业数据出炉前汇价即在该点游移 　　* 若跌破0.7240，意味着数据出炉后的买家都陷入亏损

* 商品及股市能否稳定下来，为汇价续涨的关键要素　(完)

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