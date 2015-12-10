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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 10:58 BJT

日本股市：日经指数下跌，因油价下滑及日圆走强损伤人气

“但所有其他担忧的重要性都不敌下周的美联储会议。近期市场波动带来的麻烦在于，让人更难分清围绕可能升息的市场情绪。”

日圆兑美元隔夜触及一个月高位，对主要出口商及其它依赖日圆疲势的企业造成冲击。Panasonic Corp 早盘跌1.4%至一个半月低位，日产汽车 跌幅达2.1%，创五周半最低。

普利司通 跌1.9%，此前美国汽车零部件零售商Pep Boys 回绝了该公司的收购要约。

百货商店运营商三越伊势丹 挫跌4.6%至10个月低位，此前野村证券将对该股的评级由“买入”下调至“中性”。

东芝 逆势上扬，早盘接近结束时涨1.9%，此前日本经济新闻报导称，该公司即将出售在部分国家或地区的电视业务。

东证股价指数 早盘跌0.9%至1,542.29点，33个分项指数中有29个下跌。

JPX-日经400指数 跌0.9%至13,872.30点。(完)

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