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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 10:50 BJT

《汇市简讯》美元指数陷入盘整，技术面显示偏空

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* 美元指数在亚洲盘呈窄幅十字星型态，开低1.1%

* 亚洲股市走势分歧；沪综指涨0.7%，日经指数跌0.9%，日本外亚股指数持平

* 动能指标偏空，五日、10日及20日均线下跌，20日波林格区间扩大

* 上日收在20日均线切入位99.15下方，格局持续偏空 　　* 纽约盘低位97.22，本周跌势38.2%回档位97.86，为初步支撑/阻力所在

* 图表：reut.rs/1mbDu6K　(完)

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