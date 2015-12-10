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市场报道 | 2015年 12月 10日 星期四 11:43 BJT

瑞士央行：料不致采取行动，因欧洲央行宽松幅度较小而稍获喘息

路透苏黎世12月9日 - 瑞士央行周四进行季度政策评估，市场对该行是否将再次采取行动，以遏制瑞郎汇率上行的看法不一。该行称瑞郎已经严重高估。

在欧洲央行上周召开会议之前，路透调查中的多数分析师预计，瑞士央行将维持利率不变。有三分之一的分析师担心，欧洲央行进一步放松政策将推高瑞郎，预计瑞士央行将下调三个月期瑞士伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)，以及处于负0.75%纪录低位的活期存款利率，下调幅度至多25个基点。

欧洲央行延长了资产购买计划，但并未扩大规模，下调存款利率的幅度只有10个基点，至负0.30%。有些分析师此前预计瑞士将降息，但目前则指称央行不大可能采取行动了。

“欧洲央行做出上述决策之前，我们原预计瑞士央行将通过上述两种措施来遏制瑞郎升值，”Swissquote市场策略部主管Peter Rosenstrich表示。“但(欧洲央行总裁)德拉吉的立场并没有那么温和，意味着欧元贬值将暂告一段落，对瑞郎的威胁也将有限。”

央行将于0830GMT做出决定，之后在0900GMT召开新闻发布会。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

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