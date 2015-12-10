亚洲金融：新加坡交易所推出亚洲债券交易平台

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
路透新加坡12月10日 - 新加坡交易所(SGX) 周四表示，已推出一个名为SGX Bond Pro的交易平台，该平台旨在连接亚洲企业债买家和卖家。
新加坡交易所称，这是亚洲首个债券店头交易场所，将力争为机构投资者提供更好的保护，并促进交易规模的扩大。
该交易所表示，SGX Bond Pro最初交易以美元、日圆和欧元计价的亚洲企业债，随后料将交易以亚洲货币计价的债券。
随着监管压力增加，加上银行业不愿持有大量存货，一些金融市场人士认为由交易所经营的债券交易平台正获得青睐，不过也有的人称，这类交易可能缺乏流动性。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元