《全球主要央行动态》--12月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月3-10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

联邦储备理事会(美联储)主席叶伦表示，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。叶伦在美国国会联合经济委员会听证会的答问环节表示，“如果只是为新进入市场的劳动力提供职位，那么每月需要新增的就业岗位可能低于10万个，”若高于这个数字，还将有助于“吸收”那些失业、对求职失去信心以及退出劳动力市场的人。

美国劳工部公布数据显示，11月非农就业岗位增加21.1万个。在12月15-16日联储会议上如果升息面临异议，这份报告可以为叶伦提供更有力的理据。联邦基金利率期货合约暗示，美联储在12月会议决议结束七年近零利率的机率为79%，而明年3月前再次升息约的机率约有一半。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，一旦美联储决定升息之后，注意力将会转移至通胀的实际表现，以研判美联储对经济的看法是否正确。布拉德称，“我们考量所有的变数...特别主要的考量是通胀。我们必须观察通胀是否会开始上升。”若油价及美元币值一如预期般地趋稳，而通胀未能上升，布拉德称这将对美联储的展望构成“打击”，必须重新评估已经实施的政策。

**欧元区**

欧洲央行一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。受此影响，欧洲股市创下三个月最大跌幅，而欧元则创下3月份以来最大涨幅。

欧洲央行总裁德拉吉为新刺激举措辩护，并未理会有人担心措施造成市场负面反应，以及央行决策官员间存在意见分歧的迹象。德拉吉称，他相信周四宣布的措施将助力通胀回到欧洲央行设定的目标，并表示如有必要，央行准备好进一步放宽政策。

根据熟知讨论内情的消息人士称，欧洲央行总裁德拉吉在上周四利率会议之前，有关欧元区可能得需要再次大规模资金挹注的暗示，最终事与愿违，反而让更多央行内保守派人士的决心更加坚定。他们批评德拉吉他把市场预期提升得过高。德拉吉以及其首席经济学家普雷特在上周会议之前的数周，以温和言论激起外界预期，但消息人士称，欧洲央行管理委员会的结论是这一次必须让市场失望，因为经济前景已在好转，且最新的通胀预估并未如担忧中的那么差。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，市场未能正确评估上周ECB发出的信号，他并称如果造成了误解，应当责备分析师而不是央行。“我认为这是市场分析师的重大失误，”当被问及ECB是否需要调整沟通政策时他在记者会上表示。他并称，这些分析师应当更关注经济基本面。

**日本**

日本央行审议委员佐藤健裕表示，日本央行量化宽松计划(QE)的效果可能正在减弱，因该央行去年10月增加购债后长期利率没有下降很多。佐藤健裕在奈良的演讲稿中称，日本央行不能无限期地以当前速度购买公债，因为最终部分金融机构将不愿出手所持公债。上周，日本央行审议委员木内登英做出类似讲话，质疑央行购买公债和其它资产的量化宽松计划的效果。他说，实质利率已经不再下降。这暗示，如果通胀率未能上涨，央行可能没有太多办法。

日本央行总裁黑田东彦表示，他认为日本没有必要实施负存款利率，因为在央行激进的资产购买计划影响下，借款成本已经很低了。“我们的QQE计划对经济和金融市场产生了预想中的作用。银行业在向实体经济增加贷款投放...再平衡也正在进行，”黑田东彦在东京的研讨会上表示。“所以我们并不认为应该实行负存款利率。”

**英国**

英国利率处于纪录低点已将近七年，但英国央行周四的会议，或将试图挑战金融市场的看法，即认为其距离升息仍很遥远。英国央行上月公布经济预估时，意外暗示其可能维持利率不变直至2017年初，此举掼压英镑下跌。但后来央行副总裁布罗德班特对投资者示警称，在评估利率前景时，勿过度解读英国央行的预估。一些分析师预计，英国央行今日1200GMT公布每月政策会议结果时，也会释放类似的讯号。

**加拿大**

加拿大央行预估，必要时可以将指标利率降至低见负0.5%，但强调经济一如预期正在复苏，预计不会使用到此类非传统的货币政策。总裁波洛兹提出他所谓的新版非传统货币政策工具，这显示出央行比2009年还有操作空间，当时央行估计无法把利率降至低于0.25%。他称他意识到，鉴于经济正像央行10月货币政策报告中所阐述那样摆脱低油价和大宗商品冲击，现在谈及非传统货币政策似乎很怪。他表示，从欧洲央行等采取负利率的央行的经验来看，采用负利率是可能的，而且在此情况下金融市场也仍能运作。

**澳洲及新西兰**

新西兰央行将基准利率下调25个基点至纪录低位2.50%，而且几乎关上了进一步放松政策的大门，称预计将在不推出更多货币刺激举措的情况下实现通胀目标。新西兰央行总裁惠勒发出不太温和的声明后，新西兰元兑美元跳升。

新西兰央行今年已降息三次，但在10月的会议上保持利率不变。该行预计，通胀年率在2016年第一季将回升至1-3%的区间，而且“我们预计将在当前利率水平下实现这一点，不过条件必要时将降息，”惠勒说。

**韩国**

韩国央行连续第六个月维持政策利率在纪录低位不变，符合预期。 总裁李柱烈在记者会上表示，该行周四连续第六个月决定将政策利率维持在1.50%的纪录低位不变，这一决定获得一致通过。他并称美国升息将不会导致韩国央行马上跟进升息，汇市波动增加是全球性的情况而非当地的问题，他同时指出出口下滑料不会很快结束，需要采取举措来抑制家庭债务的增加。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......