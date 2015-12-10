台湾货币市场：短率持稳，寿险及投信自RP市场抽走资金惟利率持平

* 短率仍持稳，惟跨年拆款趋保守 * 短票利率持平，票券商少做月内资金 * 投信和寿险抽资金，RP利率持稳 记者 罗两莎 路透台北12月10日 - 台湾银行间拆款利率周四持稳；资金调度人员指出，今天一大型 金融机构暂停拆出，惟整体市场资金依旧宽松，有拆借需求者不难拿到钱，且以到期续借为 主；惟有部分中小型银行和外商银行有资金缺口，新的拆借需求出笼。 他们并称，为安排年关资金，今天陆续有金融机构询问跨年资金拆借，但考量年关资金 水位，跨月拆借趋保守。 〞考量资金水位，跨年资金没有办法像平常那样开心的给他们了。〞一位大型商银交易 员说。 资调人员普遍说，今天隔夜和一周的拆款利率维持原水准；但今年的年关不确定因素较 多，操作稍微保守一点，即使准备部位已大致安排好，但为避免临时有状况发生，因而〞拥 金自重〞保守应对。 一大型金融机构资调人员指出，因今天资金平平，没有多余资金可供拆出，因而暂停拆 出，但这是以往少有的状况。 今日有Macquarie Bank Limited交割1.2亿美元债。除美元债外，周五有财政部发行10年 期增额公债，金额300亿台币。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.810 33.047 台湾加权指数 8,182.16 8,229.62 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.310% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380% **短票利率持稳** 短票市场方面，交易员表示，由于央行未进一步调整隔拆利率，今天短票利率没有变化 ，料在下周四央行理监事会召开之前，都不会有太大变化；另考量年关资金安排，近日亦尽 量不收月内的资金。 〞现在尽量不收年内的钱了，尤其是金融机构绝对不行。〞一位大型票券公司交易员说 。 他们并称，因市场资金分配不均，且有年底年关资金调度等不确定因素，近日有大型金 融机构把自保短票利率自0.38%拉升至与免保利率一致，即0.45%，但几乎无成交。 一大型金融机构交易员即指出，因最近资金〞平平〞，因而把自保短票利率拉高到0.45 %，藉此〞以价制量〞，但没有人要卖给他们。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，月内在0.36%，跨月则 主要在0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.369% ，连续三个交易日处于此水准；上日区间为0.36-0.39%，前日区间则在0.36-0.45%；上日成 交量60.51亿台币，前日110.09亿台币。 今日央行定存单到期金额5,921.8亿，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，周五有598.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为159亿台币，累积超额准备为1,139亿 台币、加计前期1%的超额准备达1,978亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回市场方面，证券商的交易员表示，今天因有美元计价债券交割，明天又有10 年期增额公债，金额300亿台币，寿险公司陆续自RP市场抽走资金，但利率则维持不变。 〞我今天被寿险公司解钱，但在三分钟内就放掉了。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，因今、明两天均有较大金额的债券交割需求，寿险和投信公司抽走的资金较 大，但整体市场资金仍属宽松。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日相似；10天期以 上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日亦同。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金 融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 在票券公司方面，交易员说，今天有些投信公司抽走资金，因要〞钱进股市〞，致资金 稍稍趋紧，利率则维持不变。 〞今天投信回钱，他们说要去买股票。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率持平；短天期公债附买回利率区间落 在0.30-0.32%，上日亦同；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，同上日。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)