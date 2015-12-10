《国际主要央行公开市场操作一览》--12月10日

路透上海12月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本11月维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，指的是放在央行的现金和存款。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

12/9 隔夜逆回购 -879.63 0.05%

12/8 隔夜逆回购 -758.17 0.05%

12/7 隔夜逆回购 -778.05 0.05%

12/4 三天逆回购 -692.92 0.05%

12/3 隔夜逆回购 -747.66 0.05%

《本周主要新闻》

--美国劳工部公布数据显示，11月非农就业岗位增加21.1万个。在12月15-16日联储会议上如果升息面临异议，这份报告可以为叶伦提供更有力的理据。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

12/12 七天期反向交易 1.35亿美元 0.69%(固定利率)

12/9 七天期反向交易 690.944 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 241,190

上周三 237,950

---------------------------------------

当期变化 +3,240

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，他认为日本没有必要实施负存款利率，因为在央行激进的资产购买计划影响下，借款成本已经很低了。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行4,722.5亿台币定存单，与当日存单到期金额4,740.50亿台币相较，存单发行余额减18亿。

--台湾央行周二表示，共发行1,973.5亿台币定存单。与当日存单到期金额1,977.5亿台币相较，存单发行余额减4亿。

--台湾央行周一公布，当日共发行9,054.8亿台币定存单；含1,500亿364天期定存单，与今日存单到期金额8,746.8亿台币相较，存单发行余额增308亿。 (完)