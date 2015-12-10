全球金属：亚洲隐藏仓库的铝库存激增，铝价有承压之虞

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
他表示，到11月底，韩国保税港口铝库存总规模上升至70万吨左右。
CRU估计，包含未申报库存在内的全球铝库存总量今年已上升130万吨，至接近1,500万吨的纪录高位。
那可能给指标LME期铝 价格带来压力，今年该合约价格下挫约五分之一，跌至每吨不到1,440美元的逾六年低点，主要受产铝大国--中国供应过剩冲击。
**聚焦韩国与马来西亚**
根据业内消息人士，马来西亚仓储库内中国的铝板库存约有50万吨。
挪威的海德鲁(Norsk Hydro) 上周对隐性库存提出警告，海德鲁为全球最大铝生产商之一。
企业策略与分析资深副总裁Kathrine Fog在伦敦一场演说中表示，今年全球市场产量比消费量多出约100万吨，总库存已上升至1,300-1,500万吨。
Fog表示，明年铝市可能还会增加高达100万吨的过剩产量。
未注册铝库存大多被有利可图的融资合约锁定，有一部分也放在储放LME金属的仓库，让持有者能够在期价价差改善时快速注册。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元