版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 12:44 BJT

全球金属：亚洲隐藏仓库的铝库存激增，铝价有承压之虞

他表示，到11月底，韩国保税港口铝库存总规模上升至70万吨左右。

CRU估计，包含未申报库存在内的全球铝库存总量今年已上升130万吨，至接近1,500万吨的纪录高位。

那可能给指标LME期铝 价格带来压力，今年该合约价格下挫约五分之一，跌至每吨不到1,440美元的逾六年低点，主要受产铝大国--中国供应过剩冲击。

**聚焦韩国与马来西亚**

根据业内消息人士，马来西亚仓储库内中国的铝板库存约有50万吨。

挪威的海德鲁(Norsk Hydro) 上周对隐性库存提出警告，海德鲁为全球最大铝生产商之一。

企业策略与分析资深副总裁Kathrine Fog在伦敦一场演说中表示，今年全球市场产量比消费量多出约100万吨，总库存已上升至1,300-1,500万吨。

Fog表示，明年铝市可能还会增加高达100万吨的过剩产量。

未注册铝库存大多被有利可图的融资合约锁定，有一部分也放在储放LME金属的仓库，让持有者能够在期价价差改善时快速注册。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐