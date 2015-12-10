重发-《全球汇市》美元艰难收复失地，澳元因就业数据意外强劲而跳涨

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
(重发以调整段落次序)
* 澳元跳涨，因意外强劲的澳洲就业数据令投资者措手不及
* 新西兰元走高，此前新西兰央行称降息周期可能结束
* 美元艰难收复失地，此前因仓位调整而大跌
* 欧元守在1.10美元之上，隔夜续涨
* 人民币中间价创四年新低
路透东京/悉尼12月10日 - 美元周四艰难地扳回部分失地，此前因投资者削减美元多仓而大跌；与此同时，澳元跳涨，因澳洲就业人数意外增加令投资者措手不及。
澳元兑美元 一度高见0.7333，远离昨日所及两周低位0.7169，现报0.7291，涨0.9%。
道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi表示，澳元的表现“受昨晚卖出美元的题材激励”。
“目前投资者似乎解除美元多仓，这一现象又给澳元提振，”他说。
另外一个走势引人注目的货币是新西兰元。该国央行虽然降息，但表示应不需要进一步宽松政策，提振新西兰元上涨。
新西兰元 涨至高点0.6782美元，较上日盘中低点0.6562高出逾2美分。
欧元兑美元 微跌约0.1%，但仍在1.10美元水平之上。之前一位央行官员讲话暗示，市场对欧洲央行刺激举措的期望值过高。该讲话对欧元构成支撑。
欧元周三触及一个月高点1.1044美元，延续了上周涨势。上周欧元在空头回补带动下上扬了2.8%，因之前欧洲央行刺激举措力度低于众多投资者预期。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三表示，市场未能正确评估上周ECB发出的信号，他并称如果造成了误解，应当责备分析师而不是央行。
美元兑日圆 微涨约0.2%至121.62日圆，此前创出逾三个月来最大单日跌幅，跌破过去一个月122.23-123.77的波动区间。
交易商多表示，日圆受惠于其避险地位，因商品价格大跌引发市场忧虑，从而压抑冒险意愿。
油价走势波动，但终场连续第四个交易日下滑，市场未理会美国原油库存意外下滑，而将焦点放在馏分油库存增加。
在欧元和日圆上涨的情况下，美元指数 周三下滑至逾一个月最低点97.223，最新报97.454，上涨约0.1%。
分析师称，下周美联储政策会议或决定加息，在此之前，市场也在削减美元多仓。
过去一周美元疲软的力度降低了美联储会后轧平美元多头的风险，美联储主席在新闻发布会上大谈外汇风险的可能性也因此下降，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。
油价下跌帮助美元兑加元 守住阵地，加元持于周二创下的11年低点1.3623加元附近，美元最新报1.3553加元。
人民币走软，中国央行今日设定的中间价连续第二日创逾四年低点，这表明人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)储备货币篮子后，中国政府暗中允许人民币贬值。
在中间价指引下，人民币兑美元即期 周四开盘报6.4300，为8月12日以来最低开盘价，最新报6.4382。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1004 1.1025 -0.19 -9.04 1.2097
美元/日圆 121.62 121.42 0.16 1.81 119.68
欧元/日圆 133.83 133.87 -0.03 -7.84 144.78
美元/瑞郎 0.9844 0.9827 0.17 -0.98 0.9941
英镑/美元 1.5180 1.5180 0.00 -2.52 1.5573
美元/加元 1.3549 1.3575 -0.19 16.62 1.1618
澳元/美元 0.7291 0.7227 0.89 -10.74 0.8168
新西兰元/美元 0.6736 0.6718 0.27 -13.61 0.7797
澳元/日圆 88.670 87.750 1.05 -9.27 97.750
新西兰元/日圆 81.920 81.570 0.43 -12.39 93.310
英镑/日圆 184.62 184.32 0.16 -0.66 186.38
澳元/新西兰元 1.0818 1.0751 0.62 3.33 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜/孙国玉/李婷仪/王兴亚；审校 戴素萍/张荻/孙茉莉/白云/王丽鑫/龚芳)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元