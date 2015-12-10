重发-《全球汇市》美元艰难收复失地，澳元因就业数据意外强劲而跳涨

(重发以调整段落次序)

* 澳元跳涨，因意外强劲的澳洲就业数据令投资者措手不及

* 新西兰元走高，此前新西兰央行称降息周期可能结束

* 美元艰难收复失地，此前因仓位调整而大跌

* 欧元守在1.10美元之上，隔夜续涨

* 人民币中间价创四年新低

路透东京/悉尼12月10日 - 美元周四艰难地扳回部分失地，此前因投资者削减美元多仓而大跌；与此同时，澳元跳涨，因澳洲就业人数意外增加令投资者措手不及。

澳元兑美元 一度高见0.7333，远离昨日所及两周低位0.7169，现报0.7291，涨0.9%。

道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi表示，澳元的表现“受昨晚卖出美元的题材激励”。

“目前投资者似乎解除美元多仓，这一现象又给澳元提振，”他说。

另外一个走势引人注目的货币是新西兰元。该国央行虽然降息，但表示应不需要进一步宽松政策，提振新西兰元上涨。

新西兰元 涨至高点0.6782美元，较上日盘中低点0.6562高出逾2美分。

欧元兑美元 微跌约0.1%，但仍在1.10美元水平之上。之前一位央行官员讲话暗示，市场对欧洲央行刺激举措的期望值过高。该讲话对欧元构成支撑。

欧元周三触及一个月高点1.1044美元，延续了上周涨势。上周欧元在空头回补带动下上扬了2.8%，因之前欧洲央行刺激举措力度低于众多投资者预期。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三表示，市场未能正确评估上周ECB发出的信号，他并称如果造成了误解，应当责备分析师而不是央行。

美元兑日圆 微涨约0.2%至121.62日圆，此前创出逾三个月来最大单日跌幅，跌破过去一个月122.23-123.77的波动区间。

交易商多表示，日圆受惠于其避险地位，因商品价格大跌引发市场忧虑，从而压抑冒险意愿。

油价走势波动，但终场连续第四个交易日下滑，市场未理会美国原油库存意外下滑，而将焦点放在馏分油库存增加。

在欧元和日圆上涨的情况下，美元指数 周三下滑至逾一个月最低点97.223，最新报97.454，上涨约0.1%。

分析师称，下周美联储政策会议或决定加息，在此之前，市场也在削减美元多仓。

过去一周美元疲软的力度降低了美联储会后轧平美元多头的风险，美联储主席在新闻发布会上大谈外汇风险的可能性也因此下降，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

油价下跌帮助美元兑加元 守住阵地，加元持于周二创下的11年低点1.3623加元附近，美元最新报1.3553加元。

人民币走软，中国央行今日设定的中间价连续第二日创逾四年低点，这表明人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)储备货币篮子后，中国政府暗中允许人民币贬值。

在中间价指引下，人民币兑美元即期 周四开盘报6.4300，为8月12日以来最低开盘价，最新报6.4382。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1004 1.1025 -0.19 -9.04 1.2097

美元/日圆 121.62 121.42 0.16 1.81 119.68

欧元/日圆 133.83 133.87 -0.03 -7.84 144.78

美元/瑞郎 0.9844 0.9827 0.17 -0.98 0.9941

英镑/美元 1.5180 1.5180 0.00 -2.52 1.5573

美元/加元 1.3549 1.3575 -0.19 16.62 1.1618

澳元/美元 0.7291 0.7227 0.89 -10.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6736 0.6718 0.27 -13.61 0.7797

澳元/日圆 88.670 87.750 1.05 -9.27 97.750

新西兰元/日圆 81.920 81.570 0.43 -12.39 93.310

英镑/日圆 184.62 184.32 0.16 -0.66 186.38

澳元/新西兰元 1.0818 1.0751 0.62 3.33 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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