中国汇市：人民币早盘大跌跟随中间价，外管局表态无碍渐进贬值预期

* 人民币早盘再次刷新三个半月低点

* 中间价跌破6.42，创811汇改后新低

* CNH突破6.5关口,两岸点差回归700点

* 外管局称人民币无大幅贬值基础

路透北京12月10日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大跌逾100点刷新三个半月低点，中间价则跌破6.42，再创8月11日一次性贬值以来新低。交易员称，今日外管局称人民币不存在大幅贬值基础，但前期贬值预期尚未完全消化，央行逐步放开后呈现渐进贬值趋势。

他们并指出，近日中间价的调整给市场形成逐步贬值的预期，加之人民币阶梯式贬值的走势，显示出监管层有意让人民币有计划的调整。近期央行的信号传递有些矛盾，市场仍在揣摩。暂停机构申请新的RQDII对离岸市场有影响，但最近政策频出，需综合考量对市场的影响。

“市场现在每天都是买盘，所以（美元）还是往上走，...外管局今天的讲话说明现在贬值的幅度对它们来说还是可以接受的，未来还会继续慢慢贬。”一股份行交易员称。

他并称：“现在离岸即便是有干预（美元）也不可能掉头往下了，只能说是缓一缓，还是往上。从前几次干预已经看到了这样的效果。”

中国国家外汇管理局周四称，10月以来跨境资金流出压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素。而目前市场基本面非常健康，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

多位了解情况的消息人士周三透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4388元，上日收报6.428元。今日人民币兑美元中间价 报6.4236元，上日中间价为6.414元。人民币兑美元即期成交额 为99.66亿美元，上日半日为99.44亿美元。

全球汇市方面，欧元周四亚洲盘初守住强劲涨幅，持于1.10关口上方，之前一位央行官员讲话暗示，市场过度估计了欧洲央行的刺激举措。美元因多头仓位调整而下跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7165元, 上日尾盘为6.7037元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5101/6.5107元, 上一交易日尾盘报6.5015元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4380。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。