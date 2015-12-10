中国汇市：人民币早盘大跌跟随中间价，外管局表态无碍渐进贬值预期

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
* 人民币早盘再次刷新三个半月低点
* 中间价跌破6.42，创811汇改后新低
* CNH突破6.5关口,两岸点差回归700点
* 外管局称人民币无大幅贬值基础
路透北京12月10日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大跌逾100点刷新三个半月低点，中间价则跌破6.42，再创8月11日一次性贬值以来新低。交易员称，今日外管局称人民币不存在大幅贬值基础，但前期贬值预期尚未完全消化，央行逐步放开后呈现渐进贬值趋势。
他们并指出，近日中间价的调整给市场形成逐步贬值的预期，加之人民币阶梯式贬值的走势，显示出监管层有意让人民币有计划的调整。近期央行的信号传递有些矛盾，市场仍在揣摩。暂停机构申请新的RQDII对离岸市场有影响，但最近政策频出，需综合考量对市场的影响。
“市场现在每天都是买盘，所以（美元）还是往上走，...外管局今天的讲话说明现在贬值的幅度对它们来说还是可以接受的，未来还会继续慢慢贬。”一股份行交易员称。
他并称：“现在离岸即便是有干预（美元）也不可能掉头往下了，只能说是缓一缓，还是往上。从前几次干预已经看到了这样的效果。”
中国国家外汇管理局周四称，10月以来跨境资金流出压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素。而目前市场基本面非常健康，人民币不存在长期大幅贬值的基础。
多位了解情况的消息人士周三透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4388元，上日收报6.428元。今日人民币兑美元中间价 报6.4236元，上日中间价为6.414元。人民币兑美元即期成交额 为99.66亿美元，上日半日为99.44亿美元。
全球汇市方面，欧元周四亚洲盘初守住强劲涨幅，持于1.10关口上方，之前一位央行官员讲话暗示，市场过度估计了欧洲央行的刺激举措。美元因多头仓位调整而下跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7165元, 上日尾盘为6.7037元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5101/6.5107元, 上一交易日尾盘报6.5015元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4380。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元