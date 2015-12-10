日本财政：执政党批准调降公司税率的计划，并呼吁企业增加投资

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
路透东京12月10日 - 日本执政党周四通过一项计划，明年4月起将把公司税率降至30%以下，之后将再度调降；同时，执政党也呼吁企业增加投资及加薪，以刺激经济成长。
这项计划将被纳入年度税法修正，有效公司税率可望在2016财年降至29.97%，与德国水平一致。2018财年时将更进一步降至29.74%。
目前日本的公司税率为32.11%，远高于经济合作暨发展组织(OECD)国家平均的25%水准，令本国企业在海外市场处于不利地位。
日本首相安倍晋三把公司税率降至30%以下的计划提前一年，希望这将有助于日本企业更具竞争力，并鼓励企业在资本支出增长缓慢之际，把一些现金用于投资。
“我们强烈要求业界付出更多努力，以确保良性经济周期，”自民党在其税法修正案中说。预计今日稍晚时，自民党的执政盟友公明党也将为此案背书。
这项修正案需由内阁批准后在1月送交国会。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
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