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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 12:54 BJT

标题新闻：马来西亚截至11月底棕榈油库存环比增2.6%至291万吨，10月修正为283.5万吨--MPOB

注：马来西亚棕榈油总署(MPOB)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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