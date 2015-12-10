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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 14:06 BJT

澳洲股市：收低，银行类股给大盘带来拖累

路透悉尼12月10日 - 澳洲股市周四跌0.84%，金融类股领跌，因强于预期的就业数据进一步打消澳洲央行降息的可能性。

收盘时，指标S&P/200指数 跌42.75点至5,037.7点。该指标股指周三跌0.55%。该指数或将录得连续第三个周线下跌。(完)

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