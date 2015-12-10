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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 14:34 BJT

新兴汇市：人民币拖累多数亚币走低，韩元和印尼卢比触及两个月低点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.62 121.44 -0.15 -1.61 119.66

坡元 1.4044 1.4045 +0.01 -5.58 1.3260

台币 32.823 33.047 +0.68 -3.37 31.718

韩元 1180.13 1179.30 -0.07 -6.85 1099.30

泰铢 36.01 35.98 -0.08 -8.64 32.90

菲律宾披索 47.20 47.16 -0.08 -5.25 44.72

印尼卢比 13950.00 13870.00 -0.57 -11.25 12380.00

印度卢比 66.79 66.83 +0.07 -5.62 63.03

马币 4.2630 4.2705 +0.18 -17.98 3.4965

人民币 6.4390 6.4280 -0.17 -3.65 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖/汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)

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