新兴汇市：人民币拖累多数亚币走低，韩元和印尼卢比触及两个月低点

《汇市解析》--技术面及价位预测
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 121.62 121.44 -0.15 -1.61 119.66
坡元 1.4044 1.4045 +0.01 -5.58 1.3260
台币 32.823 33.047 +0.68 -3.37 31.718
韩元 1180.13 1179.30 -0.07 -6.85 1099.30
泰铢 36.01 35.98 -0.08 -8.64 32.90
菲律宾披索 47.20 47.16 -0.08 -5.25 44.72
印尼卢比 13950.00 13870.00 -0.57 -11.25 12380.00
印度卢比 66.79 66.83 +0.07 -5.62 63.03
马币 4.2630 4.2705 +0.18 -17.98 3.4965
人民币 6.4390 6.4280 -0.17 -3.65 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖/汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国广汇汽车服务股份公司(以下简称：广汇汽车)境内的两年期分期偿还贷款案又获得两家银行参贷，从而令贷款规模从16.1亿元人民币扩增至17.93亿元(2.61亿美元)。