香港新股：郑州银行锁定六名基础投资者，IPO筹资高至56亿港元

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示，总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至56亿港元，今日开始路演并已锁定六名基础投资者。
这是继青岛银行 及锦州银行 后，三星期内第三家内地银行启动招股。由于临近圣诞假期，郑州银行与其竞争对手一样，锁定多名基础投资者为IPO促销，以确保招股顺利并迅速上市。
文件显示，六名基础投资者将认购合共4.358亿美元股份，相当于IPO总额63%，当中包括中国城市建设控股集团与泛亚环保集团 各认购1.323亿美元的股份。
郑州银行设定招股价区间每股3.85-4.21港元，发售13.2亿股H股，集资50.82-55.57亿港元（约6.56-7.17亿美元），全部用于补充资本金。发售股份当中90.9%为新股，9.1%旧股。
该行今天开始路演，预计于16日定价，23日在联交所挂牌上市，新股编号“6196”，保荐人为中信证券国际以及交银国际。
据载于联交所的上市文件显示，郑州银行于2012-14年度净利息收入分别为31.9亿、41.02亿及52.84亿元人民币，净利14.6亿、19.02亿及24.63亿元。今年上半年的净利息收入与净利分别为32.85亿及17.51亿元，同比增长37%及45%，净息差3.17%。
今年6月末，该行的核心一级资本充足率为8.55%，不良贷款率1.06%，拨备覆盖率250.4%。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。