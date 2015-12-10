香港新股：郑州银行锁定六名基础投资者，IPO筹资高至56亿港元

路透香港12月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示，总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至56亿港元，今日开始路演并已锁定六名基础投资者。

这是继青岛银行 及锦州银行 后，三星期内第三家内地银行启动招股。由于临近圣诞假期，郑州银行与其竞争对手一样，锁定多名基础投资者为IPO促销，以确保招股顺利并迅速上市。

文件显示，六名基础投资者将认购合共4.358亿美元股份，相当于IPO总额63%，当中包括中国城市建设控股集团与泛亚环保集团 各认购1.323亿美元的股份。

郑州银行设定招股价区间每股3.85-4.21港元，发售13.2亿股H股，集资50.82-55.57亿港元（约6.56-7.17亿美元），全部用于补充资本金。发售股份当中90.9%为新股，9.1%旧股。

该行今天开始路演，预计于16日定价，23日在联交所挂牌上市，新股编号“6196”，保荐人为中信证券国际以及交银国际。

据载于联交所的上市文件显示，郑州银行于2012-14年度净利息收入分别为31.9亿、41.02亿及52.84亿元人民币，净利14.6亿、19.02亿及24.63亿元。今年上半年的净利息收入与净利分别为32.85亿及17.51亿元，同比增长37%及45%，净息差3.17%。