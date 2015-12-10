欧洲个股：嘉能可提高减债目标，加大资本支出削减力度

欧元债市：公债收益率远离一个月高位，审慎观望特朗普就任演说
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。
路透约翰内斯堡12月10日 - 矿业和交易公司嘉能可 周四调高了净债务削减目标，并加大资本支出削减力度，以便在大宗商品价格低迷的环境下求得生存。
这家伦敦上市公司称，目前计划到2016年底将净债务降至180亿-190亿美元，之前的目标为200亿美元。
嘉能可还将2015年资本支出规模由60亿美元削减至57亿美元。到2016年料将进一步降至38亿美元，低于此前预估的50亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。