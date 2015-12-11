台湾货币市场：12月11日及本提存期资金预期变化一览表

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透台北12月11日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期598.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，金额300亿台币。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)707.5亿台币： 12/14 507.00亿台币 12/15 5,468.50亿台币 12/16 1,587.30亿台币 12/17 1,893.50亿台币 12/18 575.00亿台币 12/21 571.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.50亿台币 12/30 2,355.50亿台币 12/31 2,453.00亿台币 2016/1/1 233.00亿台币 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/16：央行发行300亿台币两年期定存单，15日标售。 --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%