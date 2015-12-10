《路透晚报》--12月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》国务院寻求特批A股注册制有望提速，渐进式放权助顺利过渡

中国证券市场改革有望提速。国务院将提请全国人大常委会授权，在股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定，意味着注册制或较市场预期提前落实，不必等待《证券法》修法完成。但这并不表明新股大扩容的来临。证监会昨晚发布声明称，注册制改革不会一步到位，不会马上放开新股发行节奏和发行价格的控制。

--《综述》联手抗雾霾是京津冀实现一体化的重中之重

京津冀一体化是中国国家发展重大战略，相较三地悬殊的经济基础，以及产业结构如何协同发展的诸多难题，眼下最重要的或许是三地如何能联手防控对抗持续不断的雾霾天气。

--路透专访：明年中国财政收入增长形势更严竣，减税空间有限--专家

中国经济下行压力加大也加剧财政收支矛盾，在收入预期增幅减缓，而刚性支出加大的背景下，寄望中国明年积极财政政策能有更多空间显然并不现实。

--《独家新闻》中石油响应政府改革号召，拟出售天然气管网权益--消息人士

消息人士告诉路透，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(简称：中石油)正在讨论出售国内天然气管道权益，总价值估计约470亿美元，此举被视为中国政府打破中石油接近垄断的局面，并加大能源基础设施支出计划的序曲。

--中国贸易:与韩澳自贸协定本月20日生效，当日首降关税明年再降--商务部

中国商务部周三发布公告，中韩、中澳自由贸易协定将于本月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。

--中国政策：推行国务院部门权力和责任清单编制试点，整合城乡基本医疗保险

中国国家主席习近平周三主持召开中央深改组会议，通过国务院部门权力和责任清单编制试点方案，将以清单形式列明试点部门行政权责及其依据、行使主体、运行流程等，强化行政权力监督和制约。

--中国经济：部分重点项目推进缓慢，12个铁路投资计划完成率偏低--审计署

中国审计署周四公布10月稳增长等措施跟踪审计结果，表示部分重点建设项目推进缓慢，12个铁路项目年度投资计划完成率偏低，部分重大水利工程续建项目2015年投资计划完成率较低。

【金融】

--中国经济：政府投资基金不可投信托股票，鼓励投资创业早期企业--财政部

中国财政部周三发布政府投资基金暂行管理办法称，政府投资基金不可投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品等。

--《焦点》中国投资者对海外股票与债券热度上升，以躲避国内寒流

经历过房地产市场低迷、国内股市令人心惊胆战的大起大落、以及人民币贬值之后，中国散户投资者终于开始认真考虑海外股票和债券。对外国经纪商和财富管理公司，以及可以借助这股东风获利的国内企业家来说，这可是好消息，因为其中涉及的资金可能规模巨大。

--中国金融：中行正开展80亿元不良资产证券化业务，已进入评级阶段--报载

中国证券时报周四援引消息人士报导称，中国银行正在开展不良资产证券化业务，计划发行规模预计为80亿元人民币左右，且已进入评级阶段，并由中债资信和联合资信两家评级公司共同参与评级；这或将打响不良资产证券化重启后“首枪”。

--香港新股：郑州银行锁定六名基础投资者，IPO筹资高至56亿港元

据路透周四获得的销售文件显示，总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至56亿港元，今日开始路演并已锁定六名基础投资者。

【固定收益】

--《分析》IPO压力暂消中国央行顺势净回笼，但资本流出忧虑提升降准预期

中国IPO重启后首批新股申购结束，资金面宽松局面依然延续，本周央行公开市场顺势转为净回笼资金500亿元。业内人士认为，央行逆回购缩量丝毫无碍流动性充裕供给，虽然新一轮新股申购以及下周月度缴税等因素对短期资金扰动仍未完全消除，但是机构平稳乐观预期不减。

--新债招标：甘肃3-10年一般地方债利率较下限上浮29-30bp--业内人士

业内人士周四透露，中国甘肃省上午招标的三、五、七及10年期一般地方债中标利率分别为3.00%、3.15%、3.33%和3.32%，除三年期较投标区间下限上浮29个基点（bp）外，其余期限均上浮30个基点，对应投标倍数2.66倍、2.56倍、1.94倍和1.97倍。

--中国新债：中国建行拟发30.5亿美元境外优先股，息率4.65%

按资产计中国第二大银行--中国建设银行宣布与多间银行签订认购协议，拟向不少于6名及不多于200名独立投资者，拟以非公开配售方式发行一批境外优先股，金额达30.5亿美元，股息率4.65%。

--台湾财政：国库明年拟不发可分割债，维持全额竞标--消息

台湾两位主要公债交易商周四表示，财政部明年拟不发行可分割债券，并将维持现有的全额竞标方式以及发行金额公告模式不变。

--中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，后市仍看好但有待进一步刺激

中国银行间债市周四早盘现券平淡，收益率在昨日尾盘位置附近窄幅震荡。交易员表示，虽然本周央行公开市场转为净回笼，但对资金面影响中性，银行间流动性无压力；走弱的经济基本面支撑收益率趋下行，只是短期内续降动力不强。

--中国货币市场：七天回购利率略涨但流动性依旧宽松，年内预期稳定

中国银行间市场周四主要回购利率中，隔夜持稳七天略涨。整体来看，市场流动性依旧宽松，除跨年资金供给相对稍少外，较短期品种供给充裕。

【外汇】

--路透调查：人民币看空情绪升至五年高位，美国升息阴影打击亚币人气

一项路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。

--中国外汇：国际收支结构健康，人民币不存在长期大幅贬值基础--外管局

中国国家外汇管理局周四表示，10月以来外汇市场的供求压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素；而目前市场基本面非常健康，跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，国际收支结构稳健，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

--中国汇市：人民币早盘大跌跟随中间价，外管局表态无碍渐进贬值预期

人民币兑美元即期周四早盘大跌逾100点刷新三个半月低点，中间价则跌破6.42，再创8月11日一次性贬值以来新低。交易员称，今日外管局称人民币不存在大幅贬值基础，但前期贬值预期尚未完全消化，央行逐步放开后呈现渐进贬值趋势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，传统产业个股走势疲弱拖累大盘

中国股市沪综指周四震荡收跌，化工、冶金等传统产业个股走势疲弱拖累大盘。分析师指出，量能不济反映市场处于谨慎观望中，投资者参与度不高，短期均线对股指的压力仍大，料后市大盘仍会延续震荡走势，等待消息面进一步明朗。

--中国期市：对上海原油期货合约不设外汇交易上限--外管局官员

中国一位监管官员周四称，中国不会对规划中的新原油合约设置外汇交易限制，旨在推动对该产品的投资。

--《焦点》中国钢厂利用退税，增加对海外出口

中国钢铁出口商利用国内的税制，向全球市场加大国内过剩钢铁的出口，它们对合金产品略加调整，从而避开政府削减贸易补贴的措施。路透计算的数据显示，今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元，势必将超过2014年全年的总额，尽管政府收紧了出口退税的条件。

--汽车产业：中国11月汽车销量同比大幅增长20%--中汽协

中国汽车工业协会周四表示，中国11月汽车销量较上年同期增长20.0%，达到250万辆。

--香港个股：中国宏桥集团称，计画关闭25万吨铝产能

中国宏桥集团一名公司高管表示，计画自周四起关闭25万吨铝产能。

--中美贸易：中国对美方就中国部分飞机税收政策向WTO提起诉讼表示遗憾

- 针对美国就中国对某些国产飞机采取的税收优惠措施提起世贸组织(WTO)争端解决机制下的磋商请求，中国商务部条约法律司负责人周三发表谈话称表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以处理。

--中美贸易：美国商务部提高部分中国铝挤压产品进口关税

- 美国商务部针对部分进口自中国的铝挤压产品施加更大阻力，大幅度调高了针对数家中国公司的反补贴关税折扣税率。周二晚间公布在美国商务部网站上的一份文件显示，美国政府已经同意，提高38家中国企业输美的铝挤压产品反补贴折扣税率，其中几家公司的税率从从9.67%大幅提高到61.35%。

--上海登顶亚洲最贵城市榜，六个中国城市入围全球榜单

人力资源咨询机构ECA国际的一项生活成本调查显示，因人民币升值，亚太地区外派人员生活成本最高的20个城市中，中国城市超过半数。

--中国个股：京东方称福州8.5代线获国开基金注资，并将投资智能穿戴业务