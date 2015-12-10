欧元债市：短期德债收益率降至欧洲央行上周会议以来最低

“欧洲央行在六个月后需要再度延长宽松计划，或许需要进一步下调存款利率，”Daiwa Capital Markets的经济研究负责人Chris Scicluna说。

“很难看出他们如何才能让通胀率回升至2%，”他说，指的是欧洲央行的通胀目标。“油价在压低短期通胀前景和通胀预期方面是很重要的。”