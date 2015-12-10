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债券 | 2015年 12月 10日 星期四 17:17 BJT

欧元债市：短期德债收益率降至欧洲央行上周会议以来最低

两年期德国公债收益率 跌至一周低点负0.32%，略低于欧洲央行负0.30%的存款利率。

“欧洲央行在六个月后需要再度延长宽松计划，或许需要进一步下调存款利率，”Daiwa Capital Markets的经济研究负责人Chris Scicluna说。

“很难看出他们如何才能让通胀率回升至2%，”他说，指的是欧洲央行的通胀目标。“油价在压低短期通胀前景和通胀预期方面是很重要的。”

法国周四公布的数据显示，11月消费者物价调和指数(HICP)为较前月下滑0.2%，较上年同期增长0.1%，这进一步证明欧洲区通胀压力依然温和。

10年期欧元区公债收益率均小幅下跌，德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.60%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/高琦)

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