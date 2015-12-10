台湾汇市：台币微收升中止连三日跌势，FOMC会前料随亚币陷入震荡整理

* 台币微收升中止连三日跌势

* FOMC会前料随亚币陷入震荡整理

* 明日台币主交易区间料在32.780-32.850

路透台北12月10日 - 台币兑美元 周四微收升，虽中止连三日跌势，但仍未收复33元关口。汇银人士称，由于离岸人民币走势疲软及外资持续汇出，带动台币实质汇价随亚币由升转贬；随着美国FOMC会议时程逼近，短线台币料陷入震荡整理。

他们表示，尽管近期外资交投偏向汇出，但追价意愿并不浓厚，致成交量未能突破前波大量，实质汇价也就无法有效突破既有区间，且出口商在32.800上方抛汇卖需仍在，令实质汇价暂难跳脱32.800上下震荡格局。

〞最近亚洲市场还蛮乱的，现在台币会比较震荡。〞一位大型官股银行交易员说。

他们认为，市场仍在等待下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)的最后决定，目前美国升息的预期虽已经很强，但是新兴市场面临的资金外逃效应恐怕还在扩大发酵，后续情势仍待评估。

另位大型外商银行交易员提及，美联储议息决议揭晓前夕，短线交投料陷于区间来回操作，目前台币欠缺进一步走贬动能，毕竟这波外资已经汇出很多。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘小幅扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.899/32.959，上日收在32.940。

台湾股市周四收跌0.16%报8,216.17点，连续第三日下滑。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超118.45亿台币，连三日卖超共322.15亿台币。

今日台币主要交易区间在32.750-32.835，上日在32.806-32.840；交易员预估，明日台币主要交易区间料在32.780-32.850。

多数新兴亚洲货币周四走低，未能利用到美元普遍下跌的机会，而是追随人民币跌至近四个月低点的跌势。人民币兑美元 盘中一度下跌0.2%至6.4411，为8月13日以来最弱水准。 至于韩元 则收低0.2%报1,181.3，上日收报1,179.3。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)