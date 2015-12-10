香港新股：今年将重夺全球IPO冠军宝座，明年集资额基本持平--毕马威

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透香港12月10日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四称，预计今年香港联交所将夺回失去三年之久的全球IPO（首次公开发售）冠军宝座，而明年的IPO规模基本持平在逾2,500亿港元的水平。
毕马威称，预计今年香港共有117宗IPO，募资总额2,600亿港元，按年升12%，力压美国纽约交易所重夺全球IPO榜首位置，主要得益于多宗大型IPO，单是华泰证券 、广发证券 、中国华融 和中国再保险 合计集资1,051亿港元，占全年IPO总额四成。
该行指出，“随着数个大型IPO陆续在9月下旬起启动，香港IPO市场出现回暖，并延续至第四季。”
内地重启IPO可能在一定程度上对香港市场带来竞争压力，然毕马威认为，对一些希望面向国际投资者及建立国际化形象的企业来说，香港仍是理想的上市地点；与此同时，沪港通和即将开启的深港通将让两地市场联系得更加紧密，同时还会提升两地市场的流动性。不过，即将到来的美国加息将对股市产生不利影响。
该行预期，2016年香港IPO市场将保持稳定，有大约100宗IPO，募资超过2,500亿港元，当中包括来自金融服务、环保和医疗保健行业的IPO。
A股方面，IPO市场于7月被紧急叫停后于11月重新启动。毕马威预计，今年上海交易所总共89宗IPO集资共1,080亿元人民币，按年增加三倍，将是全球第四大IPO市场。预计深圳交易所今年IPO数量131宗，集资总额490亿元，也高于前一年的360亿元。
毕马威称，2016年将是内地IPO市场的关键一年，有许多重要的改革措施将继续推进，资本市场未来五年的发展步伐和规模，很大程度上取决于改革实施进程。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央