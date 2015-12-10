CNH动态：人民币即期延续阶梯式跌势，两地价差扩至逾800点子

路透香港12月10日 - 离岸人民币兑美元 周四盘中卖压加重，贬值预期持续，盘中一度创8月24日以来新低，与在岸人民币兑美元(CNY)价差扩大至逾800个点子。交易员称，近日离岸、在岸人民币连续多日呈阶梯式下行，市场揣测是央行默许人民币在有序贬值。

交易人士认为，离岸即期近日贬值预期强烈，但逢6.5000整数关口、两地价差持续拉大等情况下，央行也并无进行干预，似乎显示监管层在人民币加入SDR(特别提款权)货币篮子后在引导人民币有续贬值。

“人民币加入SDR后，央行可能更多精力在国内经济上，贬值预期加大下，央行可能只会起到引导市场有序贬值的作用。”一位中资银行海外分行交易员称，如果按全年贬值5%算，年底CNH可能在6.5387左右。

另一位外资行交易员则表示，“从在岸人民币即期和中间价近日也呈阶梯式下行来看，可能央行在默许贬值，并对两地价差的持续拉宽增加了容忍度，我们就静观其变吧 。”

一项路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。

中国国家外汇管理局周四表示，10月以来外汇市场的供求压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素；而目前市场基本面非常健康，跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，国际收支结构稳健，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

本地时间17:28，离岸人民币即期报6.5235，跌0.34%，盘中低点6.5270创8月24日以来新低；人民币兑美元即期 周四收报6.4378，继续刷新逾四年低点，中间价则跌破6.42，再创8月11日一次性贬值以来新低。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7230/7280，大跌0.29%，盘中低点6.7320创8月26日以来新低。离岸人民币一年的隐含波动率 维持在6.675/7.125，低于11月30日人民币纳入SDR的水平。