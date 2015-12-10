欧洲个股：德国大众汽车将改善对发动机软件开发的监督

标题新闻：德国财长朔伊布勒预计德美不会爆发贸易战，称德国应坚定要求美国遵守国际贸易准则
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路透沃尔夫斯堡12月10日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周四表示，公司已同意改善对发动机软件开发工作的监督，避免未来再度发生操纵行为。
“发动机控制设备软件的开发，将更严格地遵照四眼原则，”大众汽车周四在记者会上表示。
大众汽车表示，未来的排放测试结果将进行“外部和独立”的检查。
“我们不会允许这次危机打垮我们，”大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)表示，“尽管目前处境很严重，但公司不会因此而倒下。”(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
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路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。