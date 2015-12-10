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货币新闻 | 2015年 12月 10日 星期四 18:52 BJT

欧洲个股：德国大众汽车将改善对发动机软件开发的监督

路透沃尔夫斯堡12月10日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周四表示，公司已同意改善对发动机软件开发工作的监督，避免未来再度发生操纵行为。

“发动机控制设备软件的开发，将更严格地遵照四眼原则，”大众汽车周四在记者会上表示。

大众汽车表示，未来的排放测试结果将进行“外部和独立”的检查。

“我们不会允许这次危机打垮我们，”大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)表示，“尽管目前处境很严重，但公司不会因此而倒下。”(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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