欧洲已公布经济指标--2015/12/10

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.4 r +1.6 r 英国 第三季 +0.5 f +0.7 f +2.3 f 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第三季 +0.3 p 持平 r -- 意大利 第三季 +0.2 f +0.2 r +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -- +0.1 f +0.1 p 英国 10月 +0.1 -0.1 -0.1 德国 11月 +0.1 p 持平 f +0.4 p 法国(HICP) 11月 -0.2 f +0.1 f +0.1 f 意大利(HICP) 11月 -0.5 p +0.5 f +0.1 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 -0.3 -0.4 r -3.1 英国 10月 持平 -0.1 r -1.3 德国 10月 -0.4 -0.4 -2.3 法国 10月 +0.2 +0.1 -2.5 意大利 10月 -0.1 -0.2 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 10.7 10.8 英国 7-9月 5.3 5.6 德国 11月 6.3 @ 6.4 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 10月 11.5 11.8 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央