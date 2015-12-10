国际油市：亚洲航煤及柴油价差下跌，但库存下降抑制了跌势

路透新加坡12月10日 - 亚洲柴油及航煤价差周四下跌，但行业消息人士称，跌势因新加坡库存下降及马来西亚炼厂维护而受限。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至12月9日的当周，新加坡陆上柴油及航煤库存下降19%，至近一年低点867.8万桶。

新加坡对澳洲和越南的柴油出口较前一周增加逾一倍，同时新加坡对马来西亚和缅甸的柴油出口增加逾三倍。

柴油亦出口至新西兰、孟加拉、文莱和巴布亚新几内亚，而一周前对这些国家没有出口。

消息人士称，对马来西亚的出口量至少为六个月高位，因马来西亚国家石油公司(Petronas)关闭了每日处理能力27万桶的Melaka炼厂，从11月初开始，进行为期约六周的重大维护。

交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能向BP出售了4万吨航煤，船期为12月24至26日，从新芒格洛尔装运，价格为较新加坡报价每桶贴水1美元；另外该公司向维多出售了6.5万吨含硫500ppm柴油，船期为1月1-3日，价格为较中东报价升水1.20美元。

但两项交易均未获得证实。

新加坡现货市场上，达成一笔航煤交易以及两笔柴油交易。

兴隆向中国航油售出19万桶航煤，船期为12月25至29日，价格为较12月23至30新加坡平均报价持平。

兴隆从联合石化买入两艘船货，每艘均为15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月1至5日，价格为较12月10至16日新加坡平均报价每桶升水0.25美元。(完)

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