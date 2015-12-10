国际油市：亚洲航煤及柴油价差下跌，但库存下降抑制了跌势

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透新加坡12月10日 - 亚洲柴油及航煤价差周四下跌，但行业消息人士称，跌势因新加坡库存下降及马来西亚炼厂维护而受限。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至12月9日的当周，新加坡陆上柴油及航煤库存下降19%，至近一年低点867.8万桶。
新加坡对澳洲和越南的柴油出口较前一周增加逾一倍，同时新加坡对马来西亚和缅甸的柴油出口增加逾三倍。
柴油亦出口至新西兰、孟加拉、文莱和巴布亚新几内亚，而一周前对这些国家没有出口。
消息人士称，对马来西亚的出口量至少为六个月高位，因马来西亚国家石油公司(Petronas)关闭了每日处理能力27万桶的Melaka炼厂，从11月初开始，进行为期约六周的重大维护。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能向BP出售了4万吨航煤，船期为12月24至26日，从新芒格洛尔装运，价格为较新加坡报价每桶贴水1美元；另外该公司向维多出售了6.5万吨含硫500ppm柴油，船期为1月1-3日，价格为较中东报价升水1.20美元。
但两项交易均未获得证实。
新加坡现货市场上，达成一笔航煤交易以及两笔柴油交易。
兴隆向中国航油售出19万桶航煤，船期为12月25至29日，价格为较12月23至30新加坡平均报价持平。
兴隆从联合石化买入两艘船货，每艘均为15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月1至5日，价格为较12月10至16日新加坡平均报价每桶升水0.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央