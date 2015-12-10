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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 19:32 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日收低，因需求放缓且库存增加

路透新加坡12月10日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第三日收低，触及一周低位，因市场面临着出口放缓及库存上升的不利局面。

船货验证机构Intertek Testing Services称，12月1-10日马来西亚棕榈油出口量较上月同期减少35.5%至280,445吨。

船货验证机构Societe Generale de Surveillance则报告称，同期内马来西亚出口减少33.7%。

指标2月棕榈油期货 收低0.4%，或10马币(林吉特)，报每吨2,374马币(558美元)，盘中触及每吨2,350马币的低位，为12月3日以来最低。

成交量为32,948口。

“出口量大幅减少，这确实不利于棕榈油价格，”吉隆坡一交易商称。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)称，11月底马来西亚棕榈油库存增加2.6%至纪录高位。由于竞争加剧，出口遭遇重创。

11月底马来西亚棕榈油库存从10月修正后的283.5万吨升至291万吨，11月出口则下降12.4%至150万吨。

MPOB数据还显示，11月棕榈油产量减少18.87%至165万吨。明年马来西亚和印尼产量料进一步下降，受厄尔尼诺(圣婴)现象带来的干旱天气影响。(完)

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