东南亚股市：多数收低，因全球经济成长忧虑挥之不去

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透雅加达12月10日 - 东南亚股市周四多数收低，因对全球经济成长的忧虑挥之不去，马来西亚股市则创下一个月来最大单日百分比跌幅。
马来西亚股市 收低0.7%，创10月5日以来最低收位。
“由于缺少作帐行情，短期内偏空技术动能和油价下跌应对绩优股产生向下压力，”吉隆坡TA Securities周四在研究报告中称。
新加坡 和菲律宾 股市双双下跌0.4%。
泰国股市周四因公众假期休市，周五恢复交易。
印尼股市 涨0.05%。
印尼以市值计最大银行Bank Central Asia Tbk 上扬3.7%。此前印尼央行一位高官称，即使美联储本月升息，印尼央行仍有降息空间。
能源类股依旧承压。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 329.14 -0.99 -0.30 -19.87 410.77
新加坡 2848.46 -12.73 -0.44 -15.35 3365.15
马来西亚 1648.65 -10.71 -0.65 -6.39 1761.25
印尼 4466.21 2.03 +0.05 -14.55 5226.95
菲律宾 6820.60 -27.65 -0.40 -5.67 7230.57
越南 561.04 -4.16 -0.74 +2.82 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央