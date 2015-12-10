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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 19:49 BJT

东南亚股市：多数收低，因全球经济成长忧虑挥之不去

路透雅加达12月10日 - 东南亚股市周四多数收低，因对全球经济成长的忧虑挥之不去，马来西亚股市则创下一个月来最大单日百分比跌幅。

马来西亚股市 收低0.7%，创10月5日以来最低收位。

“由于缺少作帐行情，短期内偏空技术动能和油价下跌应对绩优股产生向下压力，”吉隆坡TA Securities周四在研究报告中称。

新加坡 和菲律宾 股市双双下跌0.4%。

泰国股市周四因公众假期休市，周五恢复交易。

印尼股市 涨0.05%。

印尼以市值计最大银行Bank Central Asia Tbk 上扬3.7%。此前印尼央行一位高官称，即使美联储本月升息，印尼央行仍有降息空间。

能源类股依旧承压。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 329.14 -0.99 -0.30 -19.87 410.77

新加坡 2848.46 -12.73 -0.44 -15.35 3365.15

马来西亚 1648.65 -10.71 -0.65 -6.39 1761.25

印尼 4466.21 2.03 +0.05 -14.55 5226.95

菲律宾 6820.60 -27.65 -0.40 -5.67 7230.57

越南 561.04 -4.16 -0.74 +2.82 545.63

(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)

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