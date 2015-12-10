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债券 | 2015年 12月 10日 星期四 23:13 BJT

重发-标题新闻：ECB执委莫尔许称，管理委员会中的大多数人上周不希望进一步扩大量化宽松

(重发以点明莫尔许提及的是上周决定，而非未来讨论) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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