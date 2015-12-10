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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 21:11 BJT

国际油市：亚洲燃料油价格微幅上涨，交投相对淡静

路透新加坡12月10日 - 新加坡燃料油市场周四维持相对淡静，180-cst燃料油价格微涨，交投较热络的380-cst燃料油涨幅略微较大。

180-cst燃料油价差小涨，380-cst燃料油价差则涨幅突出。

“市场交投迟滞，”新加坡一交易商称，“多数市场参与者并不认为原油价格已触底。”

基本面来说，原油价格微涨，不过因全球供应持续过剩而承压。

BMI Research周四表示，尽管明年美国原油产量料下降，但2016年全球石油产量料增加50万桶/日。

新加坡现货市场上，达成四笔交易。

嘉能可向壳牌出售两艘船货，每艘均为4万吨380-cst燃料油，船期为1月4-8日，较新加坡12月剩余时间平均报价每吨贴水0.5美元。

嘉能可向贡渥(Gunvor)出售2万吨380-cst燃料油，船期为12月25-29日，每吨较新加坡报价贴水2美元。

摩科瑞向贡渥出售2万吨380-cst燃料油，船期为12月25-29日，每吨较新加坡报价贴水1.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)

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