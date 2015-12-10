国际油市：亚洲燃料油价格微幅上涨，交投相对淡静

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透新加坡12月10日 - 新加坡燃料油市场周四维持相对淡静，180-cst燃料油价格微涨，交投较热络的380-cst燃料油涨幅略微较大。
180-cst燃料油价差小涨，380-cst燃料油价差则涨幅突出。
“市场交投迟滞，”新加坡一交易商称，“多数市场参与者并不认为原油价格已触底。”
基本面来说，原油价格微涨，不过因全球供应持续过剩而承压。
BMI Research周四表示，尽管明年美国原油产量料下降，但2016年全球石油产量料增加50万桶/日。
新加坡现货市场上，达成四笔交易。
嘉能可向壳牌出售两艘船货，每艘均为4万吨380-cst燃料油，船期为1月4-8日，较新加坡12月剩余时间平均报价每吨贴水0.5美元。
嘉能可向贡渥(Gunvor)出售2万吨380-cst燃料油，船期为12月25-29日，每吨较新加坡报价贴水2美元。
摩科瑞向贡渥出售2万吨380-cst燃料油，船期为12月25-29日，每吨较新加坡报价贴水1.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央