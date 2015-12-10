国际油市：亚洲燃料油价格微幅上涨，交投相对淡静

更新版 1-中国汇市：人民币微收升购汇略增，市场静待特朗普宣誓就职

* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央