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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 20:59 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差微涨，受强劲需求支撑

路透新加坡12月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周四小涨至每吨约128.80美元，保持在八个半月高位附近，因需求强劲且印度与中东供应收紧。

壳牌周四表示，关闭了其在新加坡Pulau Bukom的乙烯裂解装置以进行维护。该装置年产逾90万吨乙烯，该产品用于生产塑料。

消息人士表示， 上述装置关闭对本地区市场的影响预计很小，因亚洲其他裂解装置冬季几无关闭计划。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，新加坡陆上轻质油品库存上升107万桶，至八个月高位1,362万桶。

周四公布的政府数据显示，台湾10月石脑油需求较前月增长3.8%至1,025万桶，汽油需求则下降2.8%至459万桶。

数据显示，台湾10月汽油出口较前月增长36%，不过出口较上年同期下降6%。

Saigon Petro招标求购1万吨95号汽油，船期为1月12-16日。周一截标，有效期亦为周一。

新加坡现货市场没有达成石脑油交易。 (完)

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(编译 张涛；审校 于春红)

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