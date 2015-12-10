版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 21:18 BJT

标题新闻：百胜集团11月在中国的同店销售下降约3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐