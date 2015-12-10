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市场报道 | 2015年 12月 10日 星期四 22:47 BJT

美国热股：Facebook料未来数月推出职场版社交网络，早盘股价上涨

路透12月10日 - Facebook 高管称，未来数月可能推出职场版社交网络Facebook at Work。

在周四早盘交易中，该公司股价上涨0.57%，报105.20美元。(完)

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