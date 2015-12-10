表格：美国12月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透华盛顿12月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布，12月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 225.1 0.0 225.1 227.6 0.0 14,704.6 17,375.3 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 122.8 玉米 1,095.3 1.8 1,097.1 1,103.3 1.8 18,174.2 23,712.8 高梁 103.6 0.0 103.6 109.8 0.0 4,644.3 4,935.3 大豆 1,453.5 1.0 1,454.5 1,727.6 1.0 34,402.0 40,460.6 豆粕 228.7 2.3 231.0 239.9 2.3 5,635.2 6,850.1 豆油 13.8 0.0 13.8 13.8 0.0 512.1 362.5 皮马棉 6.8 0.0 6.8 6.8 0.0 173.5 123.3 陆地棉 78.7 44.0 122.7 92.6 44.0 4,647.2 6,877.1 稻米 78.7 0.0 78.7 79.1 0.0 1,751.7 1,620.0(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央