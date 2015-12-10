美国各类经济指标总览--2015/12/10

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为28.2万人(预估为26.9万人)，一周初请失业金人数四周 均值为27.1万人。 美国11月进口物价较前月下降0.4%，出口物价较前月下降0.6%。 美国财政部公布，11月预算赤字为650亿美元，较上年同期上升14%，路透访查的分析师预期为赤字680 亿美元。 失业率(%) 5.0 (11月) 5.0 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (11月) 增加29.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (10月) -0.5 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1% (10月) 持平 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.9 (10月) 逆差424.6 (9月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.2 (10月) -0.2 (9月) 产能利用率(%) 77.5 (9月) 77.7 (9月) 初请失业金人数(万人) 28.2 (12月5日当周) 26.9 (11月28日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字650 (11月) 赤字1,360 (10月) 领先指标(%) +0.6 (10月) +0.1 (8月修正值) 个人所得(%) +0.1 (10月) +0.2 (9月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 0.1 (10月) -0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加159.8 (10月) 增加285.7 (9月修正值) 企业库存(%) ＋0.3% (9月) ＋0.1% (8月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (10月) +0.6 (9月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 106.0 (10月) 119.1 (9月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (10月修正值) 110.5 (9月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 49.5 (10月) 44.7 (9月修正值) 工厂订单(%) +1.5% (10月) -0.8 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 2.9 (10月修正值) -0.8 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.9 (11月) 59.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 48.6 (11月) 50.1 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (10月) 0.2 (9月修正值) 进口物价(%) -0.4 (11月) -0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.6 (11月) -0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。