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市场报道 | 2015年 12月 10日 星期四 22:42 BJT

美国股市：开盘几无变动，静待美联储本月会议

路透12月10日 - 美国股市周四开盘几无变动，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月举行利率会议前，投资者不愿大举押注。

道琼工业指数 跌11.16点，或0.06%，至17,481.14点；标准普尔500指数 微跌0.48点，或0.02%，至2,047.14点；Nasdaq指数 升1.00点，或0.02%，至5,023.87点。(完)

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