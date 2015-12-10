欧洲汇市：英镑下滑，因英国央行关注油价下跌及薪资增长放缓

路透伦敦12月10日 - 英镑兑重拾涨势的美元周四从三周高位回落，此前英国央行警告称，明年经济将面临更多障碍，使市场对英国央行升息的时机预期进一步降温。

英国央行周四再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势。

这打压英镑兑美元下跌，且兑欧元的涨幅短暂受到抑制，在1538 GMT，分别下跌0.2%至1.5162美元和上涨0.5%至0.7223英镑。

“英镑汇价在英国央行决议后仅小幅变动，”一国际银行驻伦敦交易商称，“整体而言，似乎市场对明年初英镑走强的程度看法分歧。”

德意志银行和瑞典的SEB银行成为最新怀疑英镑在2016年上涨力度的欧洲银行。

SEB银行的Carl Hammer预计英镑明年将降至1.40美元。

“英镑兑欧元触及相对强的水准，汇价高企对整体通胀带来下行压力，使英国央行升息的可能性相当弱。”他说。

“我们预计明年英镑的表现更像欧元，而不是美元。”

市场广泛预计美联储下周将在近十年来首次升息，且英镑小幅走低，市场已臆测英国央行官员的讲话可能较上月央行的通胀报告的措辞更强硬。

但油价和其他商品市场过去一周被大举抛售搅动市场，且明年英国有关退欧的讨论将为市场带来风险。

德意志银行策略师Oliver Harvey说，“薪资增长放缓...尽管英镑兑美元回落，但英国央行追踪的英镑贸易加权指数仍然接近周期高位。因此，即使英国央行的立场再度强硬，我们仍认为作空英镑/美元是适合的。”(完)