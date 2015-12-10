欧洲汇市：英镑下滑，因英国央行关注油价下跌及薪资增长放缓

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
路透伦敦12月10日 - 英镑兑重拾涨势的美元周四从三周高位回落，此前英国央行警告称，明年经济将面临更多障碍，使市场对英国央行升息的时机预期进一步降温。
英国央行周四再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势。
这打压英镑兑美元下跌，且兑欧元的涨幅短暂受到抑制，在1538 GMT，分别下跌0.2%至1.5162美元和上涨0.5%至0.7223英镑。
“英镑汇价在英国央行决议后仅小幅变动，”一国际银行驻伦敦交易商称，“整体而言，似乎市场对明年初英镑走强的程度看法分歧。”
德意志银行和瑞典的SEB银行成为最新怀疑英镑在2016年上涨力度的欧洲银行。
SEB银行的Carl Hammer预计英镑明年将降至1.40美元。
“英镑兑欧元触及相对强的水准，汇价高企对整体通胀带来下行压力，使英国央行升息的可能性相当弱。”他说。
“我们预计明年英镑的表现更像欧元，而不是美元。”
市场广泛预计美联储下周将在近十年来首次升息，且英镑小幅走低，市场已臆测英国央行官员的讲话可能较上月央行的通胀报告的措辞更强硬。
但油价和其他商品市场过去一周被大举抛售搅动市场，且明年英国有关退欧的讨论将为市场带来风险。
德意志银行策略师Oliver Harvey说，“薪资增长放缓...尽管英镑兑美元回落，但英国央行追踪的英镑贸易加权指数仍然接近周期高位。因此，即使英国央行的立场再度强硬，我们仍认为作空英镑/美元是适合的。”(完)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。