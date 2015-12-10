欧元债市：货币市场利率和欧债收益率下降，因预期欧洲央行将再度减息

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透伦敦12月10日 - 欧元区货币市场利率周四触及纪录低位，且两年期德国公债收益率(殖利率)触及欧洲央行上周会议以来最低水平，因投资者押注欧洲央行可能进一步放松货币政策以对抗低通胀。
欧洲央行在上周会议上决定下调存款利率，并将量化宽松(QE)计划延长六个月，但市场对于此次放松的规模及力度感到失望，而且一开始市场行情显示预期近期不会再有更多行动。
欧洲央行执委莫尔许周四称，管理委员会中的大多数人上周不希望进一步扩大量化宽松。
但油价徘徊在近七年低位向通胀带来进一步下行压力，市场开始预计欧洲央行将推出更多刺激计划。短期利率市场走势反映，投资者预计欧洲央行再度减息的机率为50%。
法国周四公布的数据显示，11月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.1%，一些市场人士认为，这显示欧洲央行可能为推高通胀而出台更多措施，别无其他选择。
上述的押注受到进一步支撑，因欧洲央行管委会委员利卡宁表示，欧洲央行可动用更多货币政策措施，若有必要将采取更多行动。
利卡宁和莫尔许的说法截然不同，但在油价下跌和持续低通胀的情况下，市场选择聚焦在欧洲央行可能进一步放宽货币政策的官员的讲话上。
两年期德国公债收益率 跌至一周低点负0.34%，低于欧洲央行负0.30%的存款利率。
对欧洲央行将再度下调存款利率的预期周三重现。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)降至纪录低位负23.5个基点，过去三个月的区间为13-15个基点。
货币市场在消化欧洲央行明年再度下调存款利率10个基点的机率约为50%。
美联储下周决议将可能影响市场对欧洲央行利率决定的预期。
欧元区公债收益率全线下跌，德债收益率 跌3.6个基点，报0.57%。(完)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。