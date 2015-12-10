欧元债市：货币市场利率和欧债收益率下降，因预期欧洲央行将再度减息

路透伦敦12月10日 - 欧元区货币市场利率周四触及纪录低位，且两年期德国公债收益率(殖利率)触及欧洲央行上周会议以来最低水平，因投资者押注欧洲央行可能进一步放松货币政策以对抗低通胀。

欧洲央行在上周会议上决定下调存款利率，并将量化宽松(QE)计划延长六个月，但市场对于此次放松的规模及力度感到失望，而且一开始市场行情显示预期近期不会再有更多行动。

欧洲央行执委莫尔许周四称，管理委员会中的大多数人上周不希望进一步扩大量化宽松。

但油价徘徊在近七年低位向通胀带来进一步下行压力，市场开始预计欧洲央行将推出更多刺激计划。短期利率市场走势反映，投资者预计欧洲央行再度减息的机率为50%。

法国周四公布的数据显示，11月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.1%，一些市场人士认为，这显示欧洲央行可能为推高通胀而出台更多措施，别无其他选择。

上述的押注受到进一步支撑，因欧洲央行管委会委员利卡宁表示，欧洲央行可动用更多货币政策措施，若有必要将采取更多行动。

利卡宁和莫尔许的说法截然不同，但在油价下跌和持续低通胀的情况下，市场选择聚焦在欧洲央行可能进一步放宽货币政策的官员的讲话上。

两年期德国公债收益率 跌至一周低点负0.34%，低于欧洲央行负0.30%的存款利率。

对欧洲央行将再度下调存款利率的预期周三重现。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)降至纪录低位负23.5个基点，过去三个月的区间为13-15个基点。

货币市场在消化欧洲央行明年再度下调存款利率10个基点的机率约为50%。

美联储下周决议将可能影响市场对欧洲央行利率决定的预期。