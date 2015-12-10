金属期市：期铝持平，中国减产计划令人失望且美元走强

路透伦敦12月10日 - 铝价周四持平，市场对中国减产力度令人失望，而美元走强也向工业金属市场施压。

“中国企业可能降低一些产能，但力度很小。我们认为，本季新产能需要降低160-250万吨，”花旗集团分析师David Wilson说。

中国钢铁出口商利用国内的税制，向全球市场加大国内过剩钢铁的出口，它们对合金产品略加调整，从而避开政府削减贸易补贴的措施。路透计算的数据显示，今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元，势必将超过2014年全年的总额，尽管政府收紧了出口退税的条件。