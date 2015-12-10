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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 01:57 BJT

金属期市：期铝持平，中国减产计划令人失望且美元走强

* 中国宏桥集团称计画关闭25万吨铝产能

* 交易商关注更多减产消息

路透伦敦12月10日 - 铝价周四持平，市场对中国减产力度令人失望，而美元走强也向工业金属市场施压。

中国宏桥集团 一名公司高管表示，计画自周四起关闭25万吨铝产能。

但分析师表示，减产力度需要更大，才能缓解供应过剩，导致全球库存增至纪录高位的局面。

“中国企业可能降低一些产能，但力度很小。我们认为，本季新产能需要降低160-250万吨，”花旗集团分析师David Wilson说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 小幅收涨0.03%，报每吨1,490.50美元，在日内大部份时间下跌。周三LME期铝上涨约1%。

铝价今年迄今下跌约五分之一，上月降至六年半低位1,432.50美元。

中国钢铁出口商利用国内的税制，向全球市场加大国内过剩钢铁的出口，它们对合金产品略加调整，从而避开政府削减贸易补贴的措施。路透计算的数据显示，今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元，势必将超过2014年全年的总额，尽管政府收紧了出口退税的条件。

美元指数 上涨，令金属市场承压。

交易商关注金属市场成交量低，显示市场人士仍保持观望态度。不过，他们警告称，各种金属有大量空头头寸，市场可能出现回补空头带动的涨势。

LME期铜 收涨0.2%，报4,590美元，高于上月触及的六年半低位4,443.50美元。

期锌 收低0.1%，报1,532美元。期铅 收高0.4%，报1,708美元。期锡 下滑0.1%，报14,540美元。期镍 下滑1.6%，报8,540美元。(完)

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