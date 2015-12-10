金属期市：期铝持平，中国减产计划令人失望且美元走强

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 中国宏桥集团称计画关闭25万吨铝产能
* 交易商关注更多减产消息
路透伦敦12月10日 - 铝价周四持平，市场对中国减产力度令人失望，而美元走强也向工业金属市场施压。
中国宏桥集团 一名公司高管表示，计画自周四起关闭25万吨铝产能。
但分析师表示，减产力度需要更大，才能缓解供应过剩，导致全球库存增至纪录高位的局面。
“中国企业可能降低一些产能，但力度很小。我们认为，本季新产能需要降低160-250万吨，”花旗集团分析师David Wilson说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 小幅收涨0.03%，报每吨1,490.50美元，在日内大部份时间下跌。周三LME期铝上涨约1%。
铝价今年迄今下跌约五分之一，上月降至六年半低位1,432.50美元。
中国钢铁出口商利用国内的税制，向全球市场加大国内过剩钢铁的出口，它们对合金产品略加调整，从而避开政府削减贸易补贴的措施。路透计算的数据显示，今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元，势必将超过2014年全年的总额，尽管政府收紧了出口退税的条件。
美元指数 上涨，令金属市场承压。
交易商关注金属市场成交量低，显示市场人士仍保持观望态度。不过，他们警告称，各种金属有大量空头头寸，市场可能出现回补空头带动的涨势。
LME期铜 收涨0.2%，报4,590美元，高于上月触及的六年半低位4,443.50美元。
期锌 收低0.1%，报1,532美元。期铅 收高0.4%，报1,708美元。期锡 下滑0.1%，报14,540美元。期镍 下滑1.6%，报8,540美元。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。