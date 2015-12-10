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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商说，受美国出口需求良好的迹象支撑。

豆油也上升，但豆粕下跌

豆油上涨，受助于指望美国生物柴油税收抵免可从混合商转向生产商，此举可能限制豆油进口，从而提振美国豆油供应需求。

现货豆粕市场供应充足，使豆粕期货承压。过去一周农户预订好给加工厂出售大豆的订单，增加美国中西部工厂的大豆压榨供应。

指标1月豆粕合约 周四触及新低。

美国农业部称，出口商售出12万吨2015-16年交付的美国大豆到未知的目的地。

美国农业部称，最新一周出口销售美国大豆145.35万吨，高于市场预期的70-110万吨。

美国农业部称，最新一周出口销售美国豆粕22.87万吨，高于市场预期的7.5-20万吨。

美国农业部称，最新一周出口销售美国豆油1.38万吨，和市场预期一致。

1月大豆期货合约 上升1-1/2美分，每蒲式耳8.78-1/4美元。

1月豆粕合约 收跌3.2美元，报每短吨273.8美元。1月豆油合约 升0.68美分，报31.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为280,293口，豆粕为117,878口，豆油为80,339口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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