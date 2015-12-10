芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商说，受美国出口需求良好的迹象支撑。
豆油也上升，但豆粕下跌
豆油上涨，受助于指望美国生物柴油税收抵免可从混合商转向生产商，此举可能限制豆油进口，从而提振美国豆油供应需求。
现货豆粕市场供应充足，使豆粕期货承压。过去一周农户预订好给加工厂出售大豆的订单，增加美国中西部工厂的大豆压榨供应。
指标1月豆粕合约 周四触及新低。
美国农业部称，出口商售出12万吨2015-16年交付的美国大豆到未知的目的地。
美国农业部称，最新一周出口销售美国大豆145.35万吨，高于市场预期的70-110万吨。
美国农业部称，最新一周出口销售美国豆粕22.87万吨，高于市场预期的7.5-20万吨。
美国农业部称，最新一周出口销售美国豆油1.38万吨，和市场预期一致。
1月大豆期货合约 上升1-1/2美分，每蒲式耳8.78-1/4美元。
1月豆粕合约 收跌3.2美元，报每短吨273.8美元。1月豆油合约 升0.68美分，报31.79美分。
今日CBOT大豆预估成交量为280,293口，豆粕为117,878口，豆油为80,339口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。