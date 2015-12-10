美国债市：公债收益率上升，因美股反弹

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
* 公债被抛售，由五年期和七年期美债领跌
* 美国30年期公债标售需求强劲
路透纽约12月10日 - 美国公债收益率周四在交投清淡中上升，扭转早盘下跌的走势，受美股上涨提振，投资者静待至为关键的下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。
投资者几乎全线抛售各年期的公债，从而推高公债收益率。分析师称，收益率曲线“中部”，或美国五年期和七年期公债的卖压最大。
“中期公债大跌，是受到风险资产上涨带动，但从大局看，这只是下周美联储会议前的杂音，”CRT Capital资深公债策略师Ian Lyngen说。
油价周四继续下跌，但在本周首次没有影响公债，因公债投资者关注股市上涨等其他因素。
在纽约尾盘，10年期美债 价格跌7/32，收益率从周三的2.224%升至2.235%。周四早上美国公布截至12月5日该周初请失业金人数增至28.2万人后，10年期公债收益率触及2.206%日内低位。
五年期美债 价格跌7/32，收益率从周三尾盘的1.655%升至1.679%。七年期美债 价格下滑9/32，收益率从周三的2.000%升至2.024%。
30年期美债 价格下跌3/32，收益率报2.966%。
分析师说，财政部标售30年期公债得到良好需求，但对二级市场无甚影响。这次标售的得标利率为2.978%，低于11月时标售的3.07%。
不过，标售结果反映投资者需求强劲。
包括海外央行在内的间接投标得标率为63.9%，是最高纪录之一，上次标售为60.3%，均值为53.6%。需求规模接近315亿美元，投标倍数为2.42，和上月的2.41基本一致。
野村证券表示，长债需求稳健是受到对“美联储升息步伐缓慢”的预期增强和“可能在下周(美联储会议)前收益率曲线趋平交易”所支撑。
收益率曲线在近几个月趋平，短债收益率升幅多于长债的，主要反映了预期美联储将收紧货币政策。
交易商倾向卖出短债，因它们最容易受到美联储升息拖累，而交易商买入长债，因一旦美联储升息，低通胀环境将令长债得益。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.947
五年期公债 99-24/32 (-07/32) 1.679
10年期公债 100-05/32 (-08/32) 2.234
30年期公债 100-21/32 (-04/32) 2.967(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
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